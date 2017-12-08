中国债市动态：期现货双双走弱，美联储议息会议渐近谨慎预期升温

路透上海12月8日 - 中国债市周五早盘期现货双双走弱，银行间国债及金融债活跃券收益率上行2-3个基点（bp），利率互换（IRS）同步走高，中金所国债期货震荡走跌。美联储（FED）下周将举行议息会议，届时年内第三次升息可能性很大，市场普遍担忧中国央行会随FED步伐上调逆回购、MLF（中期借贷便利）等市场基准利率。

交易员并指出，在国开行近期频繁进行置换操作的支撑下，此前集中于10年活跃券的做空压力短期得到明显缓和，不过通过暂停供给维稳市场毕竟不是长久之计，在银行负债端压力未减的情况下，债市仍难见主动做多力量，料继续偏弱震荡。

“应该就是国开置换效应消退了，市场在预期加息（央行调高市场基准利率），IRS上的很快，”华东一银行交易员称。

交易员透露，国开行10年活跃券170215最新成交收益率在4.7650%附近，上日尾盘为4.74%；10年国债活跃券170025最新成交收益率在4.91%附近，上日尾盘为4.88%。此外以七天回购利率为基准的五年IRS也上行约2个bp至4.02%。

国开行周四下午进行债券置换招标，置换债券160208中标收益率为4.6793%，明显高于此前二级4.59%附近的水平，投标倍数为1.23倍。此次被置换债券170215全价为97.63元人民币，对应的收益率约4.7146%。

上海一银行交易员谈到，临近中午公布的11月贸易数据也较为亮眼，国债期货随后一波跳水，现券收益率涨幅也略有扩大。此外近期钢铁等大宗商品价格又有一波明显涨势，经济韧性十足依旧对债市的压制未消。

中国周五公布，以美元计价11月出口同比增长12.3%，进口同比增长17.7%，路透调查预估中值分别为5.0%和11.3%。11月贸易顺差CNTRD=ECI为402.1亿美元，路透预估中值为顺差350亿美元。以美元计价11月出口增速为今年3月以来最高。

上海一券商交易员谈到，同业存单（NCD）利率在周中短暂回落后，需求快速萎缩，导致银行不得不重新调高利率，今日股份制银行发行的三个月及六个月同业存单利率重新攀上5%高位，这表明银行负债端依然压力巨大，而且接下来资管新规若逐步施行，负面影响料进一步显现。

上海一银行交易员谈到，“现在都说（收益率）很高，但就是没钱买啊，你能怎么办。银行发那么多NCD，价格那么高也都咬着牙上，也是为了续命啊。”

大资管新规征求意见稿发布尚不足一个月，两名消息人士援引10家股份行研讨后达成的一致意见指出，资管意见稿有利于防范业务风险，但部分条款实施后，将对金融市场的影响力较大，可能引发系统性金融风险。

一级市场方面，财政部上午招标发行的三个月和六个月期贴现国债，加权中标收益率分别为3.9684%和3.9795%，边际中标收益率4.0106%和4.0511%，对应投标倍数2.51倍和2.66倍。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报96.310元，较上日结算价跌0.15%；10年期国债期货主力合约T1803收报92.715元，较上日结算价跌0.19%。(完) (发稿 边竞；审校 杨淑祯)