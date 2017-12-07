中国债市动态：期现货均小幅震荡，国开10年券置换放量支撑二级走势

路透上海12月7日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率整体变化有限，中金所国债期货小幅偏弱震荡。今日下午将进行的国开债置换操作较上次明显放量，这对于被置换券--国开10年活跃券170215有一定支撑作用，其二级成交收益率微降。

交易员并指出，若随后公布的170215置换收益率定价明显低于二级水平，对现券可能还会有一定的短期拉动，但考虑到当前市场环境依然没有本质变化，债市仍缺乏持续走强的动能。

“短期中性吧，趋势性行情还看不到，去杠杆背景下，对后面的配置力量也很难期待太多，”上海一银行交易员称。

他谈到，下午的国开债置换操作规模增加至60亿元，对市场会有一些正面作用，不过其力度也不宜太乐观，“都不知道什么时候才会再续发（10年国开债），这种情况下，之前（空头）该回补已经回补得差不多了。”

国开行周三稍晚公告，将于今日进行债券置换招标，以三年期的160208券置换10年期的170215券，规模不超过60亿元人民币。

国开行11月16日进行了首次债券置换招标，以该行今年第15期金融债170215置换今年第10期金融债170210。11月28日进行的第二次债券置换招标，置换债券170203中标收益率为1.9348%，投标倍数为5.41倍。这两次置换操作规模均为15亿元。

交易员透露，国开行10年活跃券170215最新成交收益率在4.76%附近，上日尾盘为4.77%。

上海一券商交易员谈到，央行公开市场今日重启28天逆回购，以投放跨年资金，行动时间较早表明央行对年底流动性的呵护之意。不过昨日MLF没有续作全月到期，还是令机构对于下次MLF操作中可能调升利率心怀忐忑，这一不确定因素在未明朗前也会继续困扰市场。

中国央行公开市场今日进行总额2,700亿元人民币逆回购操作，等额对冲当日到期量；包括七天期1,200亿元，14天期500亿元，28天期1,000亿元。其中28天期品种为暂停逾两个月后重现。

中国央行周三公告称，当日进行了1,880亿元人民币中期借贷便利(MLF)操作，期限一年，利率持平于3.20%；当日未进行逆回购操作。本次MLF操作规模仅完全对冲当日MLF到期量。按全口径计算（考虑MLF），当日净回笼2,400亿元。

12月全月MLF到期规模合计为3,750亿元，12月16日还有1,870亿元MLF到期。

央行旗下媒体中国金融时报报导认为，央行应该会在12月中旬再开展一次MLF操作，分两次的安排也可更好应对12月份财政收支的不确定性，增强公开市场操作的精准性和灵活性。从过去的情况看，接下来央行可能会改用28天期逆回购品种供应跨年资金，2018年春节前央行大概率会推出类似2017年春节临时流动性便利的安排。

一级市场方面，进出口银行上午招标增发的一年(剩余期限约五个月)、三年和五年固息债，中标收益率分别为4.1264%、4.6355%、4.7152%，对应投标倍数2.78倍、3.46倍、2.93倍。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报96.515元，较上日结算价跌0.05%；10年期国债期货主力合约T1803收报92.950元，较上日结算价跌0.10%。(完) (发稿 边竞；审校 吴云凌)