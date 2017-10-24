中国债市动态：期现货均微幅波动，静观十九大后公开市场动向

路透上海10月24日 - 中国银行间债市周二早盘现券几无变化，中金所国债期货亦微幅波动。央行公开市场依旧维持大额净投放，助力资金面延续稳中偏松，不过今日十九大将闭幕，市场仍普遍认为会后央行将结束维稳，公开市场也将逐步重回净回笼，因此观望气氛较浓。

交易员指出，目前基本面和政策面都看不到进一步利好，债市仍无转势基础，而且交易盘在此前多次抢反弹受创后也更趋谨慎，料短线市场也难有明显机会。

“基本没动，（券价）跌不动了，但是也不敢买，（交易盘）现在都学乖了，不傻了。”上海一银行交易员称。

中国共产党十九大闭幕会周二上午在人民大会堂举行。新华社报导称，中国共产党的十九届中央委员会第一次全体会议新选出的中央政治局常委将于周三（25日）上午11时45分许，同采访十九大的中外记者见面。

中国央行今日公告称，为对冲税期高峰、政府债券发行缴款和逆回购到期等因素的影响，维护银行体系流动性基本稳定，今日开展2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,300亿元，14天期1,200亿元。据此计算，单日净投放1,400亿元。

一级市场方面，国开行上午招标增发的1-10年五期固息债，中标收益率整体与预测均值亦偏离不多。

剩余期限约10年的国开债170215券最新报价在4.3150%/4.31%，上日尾盘为4.31%/4.3050%；剩余期限近10年的国债170018券最新报价为3.73%/3.7210%，上交易日尾盘为3.7270%/3.71%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1712早盘收报96.995元人民币，与上日结算价持平；10年期国债主力合约T1712收报94.145元，较上日结算价跌0.01%。(完) (发稿 边竞；审校 杨淑祯)