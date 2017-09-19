中国债市动态：期现货均走稳，但资金面仍紧暂无回暖动力

路透上海9月19日 - 中国债市周二谨慎情绪稍有缓和，银行间债市现券收益率变动有限，中金所国债期货亦止住跌势微幅反弹。不过因资金面依旧紧张，压制债市亦暂无回暖动力。

交易员并指出，央行公开市场连续大额净投放，但在缴税、季末考核、长假备付等多重因素影响下，资金需求较为集中，因此压力难以很快缓解；不过下周将迎来季末财政投放，届时资金面有望实质转好，关注短期市场可能出现的交易机会。

“现券稳住了，不过资金还是不行，要继续观察，如果普遍预期下周资金会好的话，也可能会有一波‘抢跑’，”北京一银行交易员称。

上海一银行交易员谈到，虽然流动性依旧偏紧，但下周就会有财政支出助力，不排除本周下半周就出现短线交易性机会。

央行公开市场周二净投放1,500亿元人民币，为连续第四日净投放；不过从银行间市场资金情况来看，流动性紧张态势并未得到有效缓解。对此业内人士指出，下周料有大规模财政支出投放，可以满足跨季资金需求。

一级市场方面，国家开发银行上午招标增发的一、五和10年三期固息债，中标收益率分别为3.7815%、4.2035%和4.1898%，此前市场预测均值为3.78%、4.22%和4.19%；三期债投标倍数为3.63倍、4.93倍和3.15倍。

另据业内人士稍早透露，财政部上午进行国债做市支持操作，本次随买操作标的券--一年期国债170009中标收益率为3.3437%，低于二级市场3.41%的最新成交水平；竞标倍数1.46倍。

剩余期限约10年的国开债170215最新报价在4.23%/4.22%，上日尾盘为4.2270%/4.2125%。剩余期限约10年的国债170018报价在3.62%/3.61%，上日尾盘为3.6250%/3.6175%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1712早盘收报97.575元人民币，较上日结算价涨0.07%；10年期国债主力合约T1712收报95.145元，较上日结算价涨0.04%。(完) (发稿 边竞；审校 杨淑祯)