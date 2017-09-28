中国债市动态：期现货小幅走强，受国常会有关定向降准最新表态提振

路透上海9月28日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率下行，10年利率债活跃券收益率跌约1-2个基点（bp），中金所国债期货亦小幅走强，受国务院常务会议有关通过定向降准等方式加大对小微企业贷款扶持的表态提振；但季末资金面依旧偏紧，仍对市场有所抑制。

交易员指出，定向降准的最新动向令市场对货币政策增添些许乐观预期，不过据此判断货币政策中性基调将松动还为时尚早，未来政策面是否进一步向有利于债市的方向发展还需“听其言观其行”。

“10年国开（债收益率降）2个点，国债只有1个点，还是没有跨季资金。（定向降准新表态）我觉得可能就是总量不变，结构性改善一下。”上海一银行交易员称。

他透露，目前10年国开活跃券170215最新成交收益率在4.195%，10年国债170018收益率为3.61%。

剩余期限近10年的国开债170215券上日尾盘报价在4.2200%/4.2125%；剩余期限近10年的国债170018券上日尾盘报价为3.63%/3.6150%。

中国国务院周三召开常务会议称，将完善普惠金融体系，对单户授信500万元人民币以下的小微企业贷款、个体工商户和小微企业主经营性贷款、农户生产经营创业担保等贷款增量或余额达到一定比例的商业银行，实施定向降准、并适当给予再贷款支持。

央行公开市场今日进行了总额700亿元的逆回购操作，与当日到期量完全对冲，其中14天期500亿元，28天期200亿元。

北京时间9:45，中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1712报97.715元，较上日结算价涨0.10%；10年期国债主力合约T1712报95.290元，较上日结算价涨0.16%。(完) (发稿 边竞；审校 张喜良)