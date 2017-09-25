中国债市动态：期现货延续小幅向暖势头，短期资金平稳提供支撑

路透上海9月25日 - 中国债市周一早盘期现货延续暖意，银行间现券收益率小幅下行1-2个基点，其中30年期国债买盘明显，收益率跌幅更甚。交易员表示，资金面回归平衡状态，支撑现券短期情绪尚可，而超长债买盘不排除与部分机构空头回补等因素有关，但后市整体趋势性机会仍难觅。

“今天情绪还算可以，延续上周五了，资金基本正常，10年国开债下行有2个基点，国债1.5个bp吧，”北京一券商交易员表示，盘面来看,买盘基本集中在基金类机构为主。

他并解释称，值得注意的是，30年国债170015买盘较多，其收益率连续两个交易日下行达6个基点，但具体原因尚不明确，初步猜测不排除有空头回补的可能，不过也可能是压缩利差的因素。

央行今日公告称，临近月末财政支出力度加大，可一定程度对冲央行逆回购到期、政府债券发行缴款等因素.为维护银行体系流动性基本稳定，今日开展了2,000亿元逆回购操作。据此计算，单日将净回笼800亿元。

尽管央行公开市场周一转为单日净回笼，银行间市场整体资金面仍相对均衡。今日因有存款准备金例行调整，盘初供给稍显偏紧，但随后大行一波供给令存款类机构平头寸基本没有太大压力，不过相对而言，跨季资金供需依然不宽裕，尤其是非银机构仍只能高价融入。

剩余期限约10年的国开债170215最新报价在4.1920%/4.1875%，上日尾盘为4.2150%/4.2050%；剩余期限约10年的国债170018报价在3.60%/3.5975%，上日尾盘为3.64%/3.6100%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1712早盘收报97.670元人民币，较上日结算价涨0.12%；10年期国债主力合约T1712收报95.280元，较上日结算价涨0.18%。(完) (发稿 吴芳； 审校 乔艳红)