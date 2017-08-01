中国债市动态：期现货延续弱势新债需求一般，资金紧势未缓仍施压

路透上海8月1日 - 中国银行间债市周二早盘现券继续弱势震荡。交易人士表示，央行公开市场操作连续两日仅对冲到期，虽已跨过月末，但紧绷的资金面缓解有限，一定程度对现券交投情绪亦形成压制，期现货联袂走弱；不过相较之下，一级国开行新债需求仍属于比较平稳。

“央妈天天不(净)投放啊，资金还是那么紧，现券继续疲呗，”北京一银行交易员称，国开债需求也比较一般，债市整体还是没什么方向，短期继续看震荡，先关注接下来资金面改善状况如何。

国开行上午招标增发的一年、五年和10年期固息债，中标收益率为3.5689%、4.0897%和4.1901%，其中一年期稍低于市场预测均值3.59%，五年和10年期则略高于预测均值4.08%和4.18%；三期债对应的投标倍数为3.70倍、4.35倍和2.87倍。

央行公开市场今日进行总额1,700亿元人民币的逆回购操作，其中七天期1,000亿元，14天期700亿。据此计算，单日投放量仍完全对冲当日到期量。

国泰君安证券最新报告认为，债市给出的下跌信号是“真突破”还是“假突破”，很大程度上取决于能否出现“增量逻辑”配合。毫无疑问，后续经济基本面、货币政策、监管政策只要出现增量信息，大概率对债市利空，这也是近几日长端利率经过漫长的横盘震荡后选择向上突破的主要原因。

剩余期限近10年的国开债170210券最新报价在4.2400%/4.2325%，上日尾盘为4.2300%/4.2200%；剩余期限近10年的国债170010券最新报价在3.6300%/3.6225%，上日尾盘为3.6300%/3.6180%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1709早盘收报97.250元，较上日结算价下跌0.08%；10年期国债主力合约T1709收报94.645元，较上日结算价下跌0.07%。(完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)