中国债市动态：期现货弱势震荡格局不改，进出口行一级短债需求好于长端

路透上海12月21日 - 中国银行间债市周四现券收益率震荡小升，国债期货同步走弱。交易人士表示，海外美国税改议案获得通过，美债收益率继续冲高，而国内中央经济工作会议并无太多超预期的表述，现券继续弱势盘整；资金面结构性矛盾未消，进出口行一级新债短端需求好于长端。

“经济工作会议并没什么太出乎意料的东西，收益率没上多少。”上海一银行交易员称，年底估计也就这样了，利率互换亦小幅走升1-1.5个基点。

兴业证券最新报告认为，本次中央经济工作会议明确金融防风险将成为未来相当一段时间的经济工作重心，“金融强监管+紧货币”的政策组合将持续，整体流动性偏紧的状况难以出现彻底扭转，利率债仍然难以看到趋势性的机会，负债和票息可能是较为确定的。

交易员透露，10年国开债活跃券170215最新成交在4.8475%，上日尾盘在4.8325%。10年国债170025最新成交为3.905%，上日尾盘成交在3.90%。

决策中国2018年主要经济任务的中央经济工作会议周三落下帷幕，进一步推进供给侧结构型改革，致力中国经济的提质增效是明年经济工作的主要任务，而防范化解重大风险攻坚战排在今后三年重点工作的首位，其中防控金融风险仍是重中之重。会议明确将继续实施积极的财政政策，稳健的货币政策要保持中性，这也延续了上年的政策基调。

“口行债明年缴款还是很nice的，可能是有一些计算年度总承销量之类的机构，会冲承销量吧，”华北一参与投标的交易员表示，一年和三年期结果都低于预期，五年期则需求比较一般。

业内人士稍早透露，进出口银行上午招标增发的一年(剩余期限逾四个月)、三年和五年固息债，中标收益率分别为4.2617%、4.7139%、4.7991%，对应投标倍数3.59倍、2.42倍、1.97倍。

美国指标公债收益率周三升至九个月高位，因投资人乐观预期美国税改将有助于提振经济成长，且经济数据改善。共和党控制的美国众议院最终通过了美国30年来最大规模的税改议案，将送呈特朗普总统签署立法。

央行公开市场今日进行总额700亿元人民币逆回购操作，其中七天期300亿元，14天期300亿元，28天期100亿元。据此计算，公开市场单日净回笼100亿元，结束此前连续八日净投放（按全口径计算）。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报96.375元人民币，较上日结算价跌0.05%；10年期国债主力合约T1803收报92.745元，较上日结算价跌0.12%。(完) (发稿 吴芳； 审校 乔艳红)