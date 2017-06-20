中国债市动态：期现货强势整理短券受捧，首次国债随买收益率略低于二级

路透上海6月20日 - 中国债市在上日全面走强后，周二期现货稍显获利回吐压力，均呈强势整理；银行间市场现券收益率开盘小幅下行后整体止跌回稳，仅两年以内短期国债收益率跌幅较大，曲线倒挂得到明显修复，中金所国债期货高开回落后亦震荡偏强。

此外今日财政部首次进行的国债做市支持操作，随买的一年国债收益率略低于二级市场，交易员指出，财政部此次以一年品种为随买标的，修复曲线的意图较为明确，这也是推动今日短券收益率走低的主要动力。

“总的还是震荡吧，开盘先下2个（基）点，10年国债和昨天收盘差不多，10年国开略低一点。今天一年和两年国债下的最多，一年现在3.50%，昨天还在3.55%-3.56%，”上海一银行交易员称。

交易员透露，早盘10年国债活跃券最新成交收益率在3.485%附近，10年国开债活跃券收益率约4.15%。

华东一银行交易员谈到，短券强势主要应该还是受今日随买结果预期较为乐观的影响，实际结果看，与二级偏差不大，其影响应该是一步到位。

财政部周二上午进行首次国债做市支持操作，本次随买操作标的券--一年期国债170009CN170009=CFXS最终中标收益率为3.4901%，略低于二级市场最新3.50%的成交水平；此次竞标倍数为1.16倍。

上述上海的银行交易员表示，本轮反弹行情力度较强，但持续如何还难下定论，“收益率下太快了，今天公开市场零投放，感觉在提示货币政策还是不紧不松，而且这次抢跑行情感觉和3月那次也很相似，要是7月资金没有松下来，后面走势还很难说。”

中国央行公开市场今日仅进行总额100亿元人民币七天期逆回购操作。据此计算，完全对冲单日到期量，既无投放也无回笼。

剩余期限近10年的国开债170210券最新报价在4.15%/4.14%，上日尾盘为4.16%/4.15%。剩余期限近10年的国债170010券最新报价在3.49%/3.48%，上日尾盘为3.4950%/3.47%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1709早盘收报98.270元人民币，较上日结算价涨0.05%；10年期国债主力合约T1709收报95.945元，较上日结算价涨0.03%。(完) (发稿 边竞； 审校)