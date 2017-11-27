中国债市动态：期现货暂窄幅震荡，五年续发特别国债需求尚可

路透上海11月27日 - 中国银行间市场周一现券窄幅波动，国债期货亦在上日收盘附近盘整。交易人士表示，继上日小幅回暖之后，债市今日整体变化有限，国开行发布10年活跃券170215置换公告“以短换长”，不过早间该券成交收益率维持在4.81%附近震荡，机构暂较为关注明日国开行对其定价。

“(现券整体)变动不大，0215(一度)稍强一点，明天国开10年期置换56天期的，关键就看国开对0215的定价如何了，”上海一交易员称，除此之外，市场更为关注的焦点仍在监管的后续节奏。

他并解释称，不排除国开行置换招标仍旧是由于其负债成本压力加大，进而采取缩短久期、调整期限结构的策略，不过考虑到招标规模仅15亿元，预计对市场的影响比较有限。

据交易员透露，剩余期限近10年的国开债170215最新成交在4.8175%，早间一度成交在4.8025%，上日收盘4.805%；同期限国债170018成交在3.93%，上日收盘3.97%。

国开行周一公告，将于周二(28日)进行债券置换招标；与上度同为10年期的新券和次新券置换不同，本次国开行将以一年期的170203券置换10年期的170215券，规模不超过15亿元人民币。

业内人士周一透露，财政部上午续招标发行的五年期特别国债加权中标收益率3.8837%，边际中标收益率3.9263%，投标倍数2.68倍。中债国债到期收益率曲线显示，五年期最新收益率为3.8857%。

早间国债成交仍偏少，不过一级配置需求仍延续稳势。华南一券商交易员透露，从参与投标机构来看，五年特别国债需求还算不错，倍数也还可以，有大量银行的配置盘积极参与投标。

中国央行旗下媒体金融时报周一称，近期资管业务监管标准统一和网络小贷公司暂停批设，透露出的监管信号是非常明显的。如果说这是十九大后金融严监管升级的“第一枪”，那么可以预见，未来在整治金融乱象、防范金融风险方面，还会有更多监管措施陆续出台。

银行间债市周一隔夜资金供给较为平衡，不论是银行还是非银机构借入难度均不大，而七天期作为可跨月的最经济品种，供给仍少。交易员称，公开市场今日操作不温不火，令机构对月底前流动性无法完全安心，仍要密切关注央行后续动向。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报96.175元人民币，较上日结算价跌0.02%；10年期国债期货主力合约T1803收报92.490元，较上日结算价涨0.03%。(完) (发稿 吴芳；审校 林高丽)