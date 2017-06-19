中国债市动态：期现货联袂向好做多情绪升温，逾千亿逆回购续维稳流动性

路透上海6月19日 - 中国银行间市场周一现券交投情绪向好，10年期国债期货涨幅逾0.5%。交易人士表示，早盘央行逾千亿逆回购投放稳定半年末流动性预期，同时官方媒体表态把握去杠杆与稳增长平衡等言论，均一定程度提振做多情绪，主要利率债长端收益率下行3-5个基点不等。

“资金面大力维稳，增加大家的做多情绪吧，不过我觉得做多还是要小心，半年末还没过完。”上海一银行交易员称，而且现在长端收益率下行幅度明显，但是短端资金利率仍旧居高不下，这也在一定程度限制了现券收益率整体下行空间。

中国央行公开市场今日进行总额1,200亿元人民币的逆回购操作，其中七天期500亿元，14天400亿元，28天期为300亿元，利率均继续持稳。据此计算，单日净投放1,100亿元。

剩余期限近10年的国开债170210券最新报价在4.1900%/4.1825%，上日尾盘为4.2350%/4.2325%。剩余期限近10年的国债170010券最新报价在3.5250%/3.5100%，上日尾盘为3.5700%/3.5625%。

此外，北京一券商交易员表示，官方媒体今日发表言论，强调宏观政策的平衡性，这也在一定程度上表明短期去杠杆力度还是相对偏温和，都利好债市做多情绪。

中国经济参考报周一刊文指出，当前，既要用经济复苏营造的良好环境来推进结构改革，但也需要呵护复苏的势头。二者间需要把握好平衡，而不可让来之不易的经济复苏付诸流水。金融时报同时刊文指出，在坚定决心强化监管去杠杆的同时，节奏与力度的把握、在去杠杆与稳增长中取得平衡，当是有关方面必须考虑的因素。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1709早盘收报98.150元人民币，较上日结算价涨0.29%；10年期国债主力合约T1709收报95.835元，较上日结算价涨0.49%。(完) (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)