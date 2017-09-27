中国债市动态：期现货走弱态势不改，月末及长假前机构交投情绪不高

路透上海9月27日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率继续攀升，国债期货小幅走弱。交易人士表示，季末时点央行公开市场连续三日净回笼，资金面难言宽松，叠加今日出炉的8月工业企业利润增速加快，均对现券交投情绪形成一定压制，主要利率债收益率上行约1-2个基点。

“(收益率)还在上行，2个基点多吧， 因为工业企业利润对现券也有打压，资金总体说也不怎么松啊。”东北一银行交易员称，短期还是资金主导市场情绪，如果能宽松点的话，估计收益率会下来一点。

央行周三公告称，临近月末财政支出力度加大，对冲央行逆回购到期等因素后银行体系流动性处于较高水平，今日不开展公开市场操作。据此计算，单日将净回笼400亿元人民币，为连续第三日净回笼。

数据方面，中国8月规模以上工业企业实现利润同比增速明显加快，同比增长24%，增速比7月加快7.5个百分点。该增速为年内仅次于1-2月的高点。总体看，工业产品价格上升、企业生产成本下降、石油、钢铁和电子等行业拉动，是当月工业企业利润提升的主要原因。同时供给侧结构性改革措施持续发力，企业多项效益指标呈现积极变化。

不过亦有机构持不同观点，上海一基金交易员则表示，其实工业企业利润数据影响比较有限，与8月PPI走升同步，市场此前应该有一定预期，目前债市主要还是季末非银资金拆借价格高涨，限制了情绪；此外，与隔夜外盘美债收益率上涨也有关系。

“杠杆不敢继续加了，久期可以稍微拉长一点，不过主要还是短久期或者高收益吃票息的策略为主吧，”她称。

美国公债收益率周二上涨，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦坚持，尽管通胀仍低于2%目标，但美联储仍在逐步加息正轨上的观点。

中国国庆和中秋节自10月1日至8日放假，9月30日（周六）上班。

剩余期限约10年的国开债170215最新报价在4.2210%/4.2150%，上日尾盘为4.2150%/4.2050%；剩余期限约10年的国债170018报价在3.6350%/3.6150%，上日尾盘为3.6200%/3.6075%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1712早盘收报97.580元人民币，较上日结算价跌0.06%；10年期国债主力合约T1712收报95.110元，较上日结算价跌0.09%。(完) (发稿 吴芳； 审校 林高丽)