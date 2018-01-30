中国债市动态：期现货跟随美债偏弱震荡，但一级国开债需求续向好

路透上海1月30日 - 中国银行间债市周二现券走势显弱，国债期货同步下跌。交易员称，对非银隔夜融出受限范围继续扩大到部分城商行，但资金面仍属宽松格局，不过外盘美债收益率继续冲高，现券跟随走疲，惟幅度较为有限；一级国开新债则在基金和外资等机构参与下延续向好态势。

“美债(收益率)上太快了，二级情绪有点不好，但是一级还是不错的。” 华中一银行交易员称，考虑到人民币升值因素，估计国内债市也不会跟随海外债券走势太紧，现券整体还是没有明确方向的，最近年底交投也比较惨淡一些，还是等待新的因素确定方向指引。

据交易员透露，10年国开债170215最新成交在5.0925%，上日尾盘在5.0875%；10年国债170025成交则在约3.9350%，上日尾盘在约3.9350%。

美国公债收益率周一急升至逾三年高位，此前一欧洲央行官员的讲话巩固了随着经济前景改善，全球主要央行将缩减刺激计划的预期。尾盘美国10年期公债收益率盘中升至2.727%的峰值，此为2014年4月来最高。尾盘收益率升幅收敛报2.701%。

华北一银行交易员表示，今天城商行也被限制出隔夜资金给非银机构，但市场上资金仍极为充沛，资金还是出也出不掉，非银机构亦感觉并不缺流动性；今天一级国开行新债短端一年品种仍可见不少基金参与投标，三年期则有外资机构参与，致整体投标倍数亦属不错。

国开行上午招标增发的一、三年固息债，中标收益率为4.1167%、4.6873%，预测均值4.20%、4.72%，投标倍数3.45倍、3.81倍；两年期新发固息债中标利率4.53%，预测均值4.60%，投标倍数4.45倍。

央行周二公告，考虑到金融机构有序动用“临时准备金动用安排(CRA)”和月末财政支出可吸收央行逆回购到期、现金投放等因素的影响，为维护银行体系流动性合理稳定，今日不开展公开市场操作。据此计算，今日将净回笼2,400亿元人民币。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报95.920元人民币，较上日结算价跌0.06%；10年期国债主力合约T1803收报91.795元，较上日结算价跌0.14%。（完） (发稿 吴芳； 审校 乔艳红)