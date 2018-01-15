中国债市动态：期现货重回弱势，监管连续出招市场信心低迷

路透上海1月15日 - 周末中国金融监管再出新政，中国债市周一期现货重回弱势，银行间债市早盘现券收益率普涨，10年国开债指标券170215收益率上行约5个基点（bp），国债调整幅度稍小。尽管央行公开市场超量续作全月到期的MLF(中期借贷便利)，并单日大额净投放，但难挽市场低迷信心。

交易员并指出，监管连续出招表明今年金融去杠杆方向明确而坚定，在政策面看不到缓和迹象前，债市难见出头之日，

“（MLF超量续作）算是正常吧，毕竟1月份（因信贷高增）基础货币消耗比较大，但是没想到周末监管又来。”华东一银行交易员称。

中国银监会周六晚间下发“关于进一步深化整治银行业市场乱象的通知”，明确2018年重点整治八个方面共22条。其中，同业、理财、表外等业务以及影子银行是整治重点，要继续推进金融体系内部去杠杆、去通道、去链条。

中国央行周一公告称，为对冲税期高峰等因素影响，今日公开市场进行了3,980亿元人民币一年期中期借贷便利(MLF)操作及1,500亿元逆回购。其中，MLF操作量明显高于本月到期总量2,895亿元，中标利率持稳在3.25%。据此计算，今日公开市场全口径净投放2,655亿元。

上海一银行交易员谈到，期现货盘初连续走弱，10点后暂时稳住小幅震荡，但券价明显缺乏反弹动力，“现在每次（监管）发文就是（涨）5-6个点，后面还不知道有多少（监管政策），谁敢贸然行动啊。”

10年国开债170215最新成交在5.0625%，上日尾盘在5.0125%。10年国债170025成交则在3.96%，上日尾盘3.93%。相对而言五年国债170021走势相对坚挺，收益率仅升1个bp至3.86%。

上海另一银行交易员表示，目前空头市场格局未变，即便有零星利多消息出现，其影响力度亦甚微，对于监管政策还将不断出台的预期仍会持续压制市场。不过目前央行对资金面的态度尚属较为温和，至少会对债市形成托底效应，“要是资金再紧，真不知道会变成什么样子了。”

此外，财政部与央行稍早进行的800亿元人民币三个月(91天期)国库现金定期存款招标，中标利率为4.70%，较上次(2017年11月17日)的98天期利率上涨10个基点(bp)。

华中一银行交易员指出，本次国库现金定存期限更短，但利率比上次更高，表明机构对存款饥渴程度进一步提升，这也显示今年金融机构负债端的压力进一步加大，或将长期资金利率继续上涨。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报95.900元人民币，较上日结算价跌0.25%；10年期国债主力合约T1803收报91.890元，较上日结算价跌0.42%。（完） (发稿 边竞； 审校 乔艳红)