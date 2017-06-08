中国债市动态：期现货震荡中偏强，三和五年国债收益率倒挂有所修复

路透上海6月8日 - 中国债市周四早盘期现货在小幅震荡中略显偏强，银行间债市现券收益率稳中略降；不过值得注意的是，五年国债偏弱，令近日出现的三年和五年国债收益率倒挂情况有所修复，国债期货走势上亦是10年强于五年。

交易员指出，央行政策基调边际放松，一方面是为了应对半年末资金面压力，此外市场预期也是配合减轻监管政策对市场的冲击，并不意味着政策转向；而长期资金预期依旧谨慎，现券收益率还看不到往下的空间，但目前水平已具备配置价值，短期料仍维持小幅整理。

“（国债收益率）三年下五年上，五年上了3个（基）点，其他半个点到一个点波动吧。我感觉这个环境大幅上或下都难，看窄幅震荡，”华南一券商交易员说。

北京一券商交易员表示，昨日国债招标后一波空头平仓，加上部分资金入场抢反弹，短线走强动能已基本释放，而且市场暂时也没有突破区间震荡的动力。

而目前收益率曲线日趋平坦，特别是国债在1-10年区间已接近一条直线，后续如何演变颇受关注。市场人士指出，结合目前债市整体环境分析，短期内收益率曲线进行陡峭化修复的可能性仍不大。

国泰君安证券固收研究团队最新点评认为，短端资金利率维持高位，短久期债券收益率（包括同业存单）下行的幅度会非常有限，平坦化的曲线可能会维持较长时间。

一级市场方面，进出口银行上午招标增发的三、五和10年三期固息债，中标收益率分别为4.3361%、 4.3904%和4.4347%，对应投标倍数2.76倍、3.12倍和3.43倍。

中国央行公开市场今日进行总额1,500亿元人民币的逆回购操作，其中七天期300亿元，14天期500亿元，28天期700亿元，利率均继续持稳。据此计算，单日将净投放600亿元。

剩余期限近10年的国开债170210券最新报价在4.3450%/4.3375%，上日尾盘为4.3450%/4.34%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1709早盘收报97.565元人民币，较上日结算价跌0.02%；10年期国债主力合约T1709收报94.990元，较上日结算价涨0.12%。(完) (发稿 边竞；审校 吴云凌)