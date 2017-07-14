中国债市动态：期现货震荡偏弱，金融工作会议结果明朗前心态谨慎

路透上海7月14日 - 中国银行间债市周五现券小幅波动中收益率略升，中金所国债期货亦震荡偏弱；MLF（中期借贷便利）超量续做的利好已基本消化，而正进行中的金融工作会议可能会讨论金融监管方面议题，其定调如何仍待明朗，市场心态因此较为谨慎。

交易员并指出，下周一将公布二季度GDP（国内生产总值）等主要经济数据，若基本面保持平稳，而货币政策基调又暂时看不到明显调整，债市区间震荡格局料仍难改。

“（现券收益率）上行约1个bp（基点）不到，随机游走吧，主要还是止盈（压力），”北京一券商交易员称。

上海一银行交易员表示，一方面是金融工作会议没有结果前，市场心态比较纠结，此外近期市场波动幅度也呈逐渐收敛态势，收益率下行3-4个bp后阻力就开始比较明显，所以抓交易机会也越来越不容易。

道琼斯旗下华尔街日报上周援引消息人士称，中国将于7月14日（周五）召开全国金融工作会议，讨论加强金融监管协调工作。

中国金融工作会议一般每五年召开一次，至今已召开四次，分别是在1997年、2002年、2007年、2012年，今年将召开第五次金融工作会议。当前中国金融机构混业经营与分业监管体制之间的矛盾日益突出，市场人士普遍预期，金融监管体制改革将成为此次会议的重要议题。

中国央行周四进行了3,600亿元人民币中期借贷便利(MLF)操作，期限一年，利率持平于3.20%。7月共有3,575亿元中期借贷便利到期，到期日均分布于中下旬，具体为7月13日（周四）、7月18日和7月24日，其中周四到期量为1,795亿元。

财政部上午招标发行的三个月期贴现国债，加权中标收益率3.1585%；同时招标的六个月期贴现国债，加权中标收益率为3.3633%。三个月国债边际中标收益率3.2021%，投标倍数3.07倍；六个月期边际中标收益率3.4475%，投标倍数2.28倍。

剩余期限近10年的国开债170210最新报价在4.1725%/4.17%，上日尾盘亦为4.17%/4.1650%；剩余期限近10年的国债170010券最新报价在3.57%/3.5625%，上日尾盘为3.5675%/3.55%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1709早盘收报97.835元人民币，较上日结算价跌0.08%；10年期国债主力合约T1709收报95.320元，较上日结算价跌0.05%。(完) (发稿 边竞；审校 乔艳红)