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中国债市动态：期货弱势拖累现券，对十九大结束后央行态度预期谨慎
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2017年10月23日 / 凌晨4点03分 / 2 天前

中国债市动态：期货弱势拖累现券，对十九大结束后央行态度预期谨慎

1 分钟阅读

路透上海10月23日 - 中国债市周一早盘仍偏弱，中金所国债期货弱势更为明显，受其拖累银行间债市现券收益率先下后上。尽管公开市场延续大力投放，但明日十九大就将闭幕，机构多认为维稳操作即将结束，伴随而至的就是央行将转向净回笼，谨慎预期之下债市依旧承压。

交易员认为，基本面趋好的担忧虽暂时消除，但暂时亦看不到转弱迹象，而政策中性基调不改，现券仍然缺乏走强基础，料震荡偏弱局面难改。

“（收益率）下去又上来了，感觉市场怕大会以后（央行）开始收流动性，明天还能舒服一天，所以蛮多机构提前空（国债期货），”上海一银行交易员称。

中国共产党第十九次全国代表大会于上周三（18日）开幕，将于明日（24日）闭幕。

上海另一银行交易员谈到，上午主要是国债期货走势太弱，现券受到拖累，但收益率整体升幅不大，本周将招标的七年国债表现较差，收益率上行达3个基点（bp）左右。

他并表示，目前市场预期未见好转迹象，配置力量虽然也不算弱，但也只是根据市场节奏平稳进行，交易户情绪始终低迷，若没有实质性利好，债市仍难有作为。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1712早盘收报96.900元人民币，较上日结算价跌0.12%；10年期国债主力合约T1712收报94.015元，较上日结算价跌0.14%。

交易员透露，剩余期限近10年的国债170018最新成交在3.73%附近，上日尾盘为3.72%；同期限国开债170215成交在4.3175%，上日尾盘为4.3125%。

中国央行今日公告称，为对冲税期高峰、政府债券发行缴款和央行逆回购到期等因素的影响，维护银行体系流动性基本稳定，今日开展2,000亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,100亿元，14天期900亿元。据此计算，单日净投放1,400亿元。(完) (发稿 边竞； 审校 林高丽)

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