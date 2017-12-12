中国债市动态：期货收窄跌幅现券收益率冲高回落，但情绪料仍难脱谨慎

路透上海12月12日 - 中国银行间市场周二早盘现券收益率冲高回落，受国债期货跌幅收窄影响，交易员猜测或与央行参事盛松成“不主张加息”的最新言论有关。不过11月金融数据大超预期，加之本周美联储议息决议后，中国央行如何应对的悬念仍待揭晓，料市场情绪短期还会继续谨慎。

华南一银行交易员称，早间市场一度延续前日尾盘方向，10年国开活跃券170215收益率冲高到3.89%，而后随着期货走升回落到4.855%左右，低于上日的4.865%。

“年末配置盘还是没有入场，交易盘不太稳定，波动大，很容易上上下下；我觉得目前没什么实质性的利好消息，资管办法在反馈和修改之后，不排除部分要求有所放松，但现在还没有到确定下来的时候，”他说。

中国大资管行业新规正处于征求意见期，七家国有银行近期研讨后达成一致的反馈意见，建议将过渡期延长至2020年12月31日；过渡期结束后，金融机构不得再发行违反本意见规定的资产管理产品，但对于过渡期开始时已存在的非标资产，可以续发产品承接。

上海一银行交易员表示，国债期货拉升可能是受早间盛松成言论影响，但市场反响似乎有些过于乐观。其发表的不主张加息观点针对的是存贷款利率，而非市场普遍预期的公开市场利率，“还是情绪吧，可能只是(市场)错判。”

中国央行参事盛松成稍早表示，目前中国金融市场利率已经相当高了，不主张对基准利率存贷款利率加息。

该交易员认为，本周美联储加息后，中国上调政策利率有一定概率，“担忧和预期起来了，现在市场已经把提前量打上了。”

中国央行周一晚公布的11月新增信贷远超预期，支撑当月社融增量走高，M2也环比回升。分析人士认为，企业及居民中长贷走势均显强劲，虽与金融监管加强促使资金回表不无关系，但亦表明融资需求仍存韧性，宏观经济整体走势呈现企稳向好态势。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报96.155元，较上日结算价跌0.09%；10年期国债期货主力合约T1803收报92.455元，较上日结算价跌0.10%。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)