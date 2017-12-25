中国债市动态：期货稍好现券交投平淡，跨年资金仍是关注焦点

路透上海12月25日 - 本周是元旦前最后一周，中国银行间债市周一主要现券走势较为平稳，10年期国开债收益率较上日收盘微涨，同期限国债则罕有成交。与现券相比，两个国债期货主力合约表现稍好，目前市场关注重点仍放在跨年资金上。

交易员称，年底前机构现券交易意愿不强，若没有新的刺激因素出现，剩余时间内料主要将跟随期货展开波动。

上海一券商交易员表示，10年国开活跃券收益率微涨，10年国债“170025没成交，还在睡觉。(现券)已经在过节了。”

交易员透露，10年国开170215券最新成交在4.805%，上日尾盘收报4.7925%。

上海一基金公司交易员补充说，年底将至，现券交投不旺在预期之中。但今日货币市场则依旧“火热”，不少机构仍在苦寻跨年资金。

中国央行稍早公告，临近年末财政支出力度加大，可吸收央行逆回购到期等因素的影响，为维护银行体系流动性合理稳定，今日不开展公开市场操作。据此计算，今日将净回笼1,200亿元人民币。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报96.64元，较上日结算价涨0.04%；10年期国债主力合约T1803收报93.255元，较上日结算价涨0.09%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)