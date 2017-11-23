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中国债市动态：期货翻红小涨现券收益率略回落，但看空情绪难根本扭转
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2017年11月23日 / 凌晨4点26分 / 1 天前

中国债市动态：期货翻红小涨现券收益率略回落，但看空情绪难根本扭转

1 分钟阅读

路透上海11月23日 - 继上日期现货再度联袂暴跌后，中国银行间市场周四现券颓势稍缓，10年国开债收益率高位回落近2个基点，10年国债期货转跌为升，早盘收涨0.18%。交易员表示，央行逆回购千亿净投放助缓资金紧势，进出口行新债取消发行，暂支撑债市情绪稍回稳，但后续走势仍待观察。

他们透露，早间国债成交稀少，国开债仍表现略甚，在无明显利空冲击带来大跌之后，机构预期仍旧较为悲观，后市看空情绪尚难根本扭转。

“今天相对稳定啊，口行(债)停发可能让情绪稳定些，希望能消停消停吧 。”北京一券商交易员表示，但是感觉市场想反转还比较难，做多的话目前还梳理不出清晰的逻辑。

交易员透露，剩余期限近10年的国开债170215最新成交在4.9225%，上日收盘为4.935%；同期限国债170018最新成交在4.00%，上日收盘4.02%。

“170215感觉还是要碰一下5%，情绪可能随时爆发，”华北一银行交易员表示，上午10年国债活跃券成交仅两笔，国开债仍更为活跃，但是收益率高位回落的幅度仍比较有限。

进出口银行周三晚间公告，推迟发行原定于今日招标的至多1 00亿元人民币三期债，后续发行计划待公告。该行原定于今日招标增发一年、三年和五年三期债。

央行公开市场今日进行总额2,700亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,400亿元，14天期1,200亿元，63天期100亿元。据此计算，逆回购口径单日净投放1,000亿元。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报96.09元人民币，较上日结算价涨0.07%；10年期国债期货主力合约T1803最新报92.285元，较上日结算价涨0.18%。(完) (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)

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