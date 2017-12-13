中国债市动态：期货翻红现券情绪略偏暖，五年国债续发招标稍优于预期

路透上海12月13日 - 中国银行间市场周三早盘期货和现券小幅向暖，一级市场方面，五年国债招标优于预期。交易员表示，美联储加息落地在即，市场继续观望中国央行是否跟进，但前期券价调整已经比较充分地反映了利率上调预期，市场情绪并不很悲观。

上海一银行交易员称，今日早盘现券情绪还不错，期货也低开翻红，惟IRS升势不变，五年期上涨3个bp左右，“现在大家(现券)头寸不重，加息也是利空出尽买，不加也是买。”

交易员透露，周三早盘10年国开债170215券盘初成交在4.8725%左右，最新在4.855%，昨日尾盘在4.8625%附近。

上周中国央行分次续做MLF(中期借贷便利)，引发其将跟进美联储加息上调政策利率的猜测，自上周五以来，银行间市场成交最为活跃的10年国开债收益率已经涨逾10个bp。

美联储将在周三1900GMT公布利率决定，主席叶伦将在1930GMT召开记者会。外界几乎一致认为美联储此次会将利率目标上调0.25个百分点，投资者更加关注美联储对明年升息步调的预估，以及决策者对通胀前景的看法。

上述交易员并表示，明日除“加息”悬念以外，还有11月经济数据出炉，预期工业、投资有所回落，且不排除国开行还会继续推出债券置换招标，偏利好因素可能稍多一些。

中国统计局明日上午将公布11月宏观数据并召开国民经济运行情况新闻发布会。路透调查显示，进入采暖季带来的限产措施影响，或继续拖累11月的工业增加值同比增速下跌至6.0%；1-11月固定资产投资同比增速预估中值为7.2%。不过“双十一”提振消费改善预期，11月社会消费品零售总额同比增速预估回升至10.2%。

一级市场方面，中国财政部上午招标续发行的五年期固息国债，加权和边际中标收益率分别为3.8605%和3.8873%，稍低于此前市场预测均值3.88%和3.91%，投标倍数为3.34倍。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报96.195元，较上日结算价上涨0.04%；10年期国债期货主力合约T1803收报92.490元，较上日结算价上涨0.04%。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)