中国债市动态：期货走强现券趋稳，10年国开债停发暂助缓悲观情绪

路透上海11月24日 - 中国银行间市场周五现券震荡显稳，国债期货走强。交易员表示，资金面仍显紧平衡，不过债市暂显趋稳迹象。受下周10年国开债停发带动，10年国开券收益率在上日盘后小幅回落后，早间基本仍在该位置附近震荡，相较之下，同期限国债品种则成交寥寥。

“今儿算是小幅震荡吧，国开（10年）债停发多少能缓解些短期内的情绪，但说不定哪个消息（收益率）就又下去了，或者上去了，反正没啥把握的还是少入场吧。”北京一券商交易员称。

据交易员透露，剩余期限近10年的国开债170215最新成交在4.89%，上日盘后受国开10年债停发影响收益率跳低至4.88%；同期限国债170018成交在3.97%，上日收盘4.00%。

继进出口行推迟昨日三期新债发行后，国家开发银行昨日盘后公告，将于下周二(28日)招标发行四期固息债，期限一、三、五和七年。不过值得注意的是，本次发行中以往的主力品种10年期并未现身。

华中一券商交易员指出，当前实质性利空事件并不多，不过机构预期仍很悲观，即便认为市场已经超跌，但入场理由还是不够充分。

国泰君安证券最新研究报告也认为，短期来看，10年国开债停发确实能够有效稳住市场情绪，对债市形成利好，但这并不构成收益率反转的信号。

报告指出，在当前利空仍未显性化情况下，未来监管配套细则落地等仍是债市硬约束。若央行层面未能主动释放明确利好信号逆转市场预期，仅凭10年国开债取消发行，还无法推断债市本轮跌势已结束。

中国银行间债市周五早盘隔夜供给一般，好在轧平头寸问题不大。今日起七天期品种即可跨月，但供给极少且价格偏高。交易员称，下周逆回购到期量接近万亿，又包含月末时点，若无其他流动性补充，只能观望央行如何操作定调悲喜。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报96.145元人民币，较上日结算价涨0.15%；10年期国债期货主力合约T1803收报92.400元，较上日结算价涨0.30%。(完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)