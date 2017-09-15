中国债市动态：期货转弱现券收益率收窄跌幅，资金面收敛稍抑多头情绪

路透上海9月15日 - 继昨日的大涨后，中国银行间债市周五交投情绪稍收敛，现券收益率跌幅收窄；国债期货虽然高开，早盘收盘时亦回归到与昨日几乎走平的位置。交易员表示，月中资金面收敛对多头力量稍有打压，继续关注季末资金面状况及金融数据等。

“今天公开市场量还是比较大，但是资金有点紧，现券收益率低开以后反弹，”上海一银行交易员认为，后续利率走势如何主要看资金面变化。

华北一银行交易员则表示，昨日国债期货涨幅较大，基差约束下正向套利(买现货卖期货)增多，拖累期货表现，而现券情绪又进一步受到了期债带动，可能是收益率反弹的主要原因。

中国央行周五公告，为对冲税期、金融机构缴纳法定存款准备金等因素的影响，维护银行体系流动性基本稳定，今日开展了2,000亿元逆回购操作，七、14、28天各1,200亿元、600亿元、200亿元。据此计算，今日净投放2,000亿元。

中国央行料于周五(15日)前公布8月金融数据，路透综合约30家机构预测中值显示，8月信贷料季节性回升，预计新增人民币贷款环比小幅增长至9,000亿元，M2增速续创新低至9.1%，人民币贷款余额同比增幅小降至13%。

一级市场方面，30年国债招标延续近月弱于预期的表现，本次续发中标收益率4.2798%，高于此前4.23%的预测均值，投标倍数2.03倍。

韩国和日本官员称，朝鲜(北韩)周五发射一枚导弹飞越日本的北海道，并落入遥远的太平洋海域，进一步加剧了朝鲜近期核试验后的地区紧张局势。

剩余期限约10年的国开债170215最新报价在4.2050%/4.1975%，上日尾盘为4.21%/4.20%；剩余期限约10年的国债170018报价在3.61%/3.60%，上日尾盘为3.60%/3.59%。

中国金融期货交易所国债期货五年期国债期货主力合约TF1712早盘收报97.685元人民币，较上日结算价下跌0.01%；10年期国债期货主力合约T1712收报95.350元，较上日结算价上涨0.01%。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)