中国债市动态：标普降级无影响期现货稍显暖意，资金压力持续缓和

路透上海9月22日 - 中国债市周五早盘期现货均稍显暖意，未受国际评级机构标普调降中国主权评级影响；银行间市场现券收益率小幅下滑1-2个基点（bp），中金所国债期货在上日盘中闪跌后震荡回升，已基本回到跌势起点附近。

交易员指出，资金面一日好过一日，尽管尚未转松，但已基本能供需平衡，而且十九大前政策面仍会维持稳定，不过目前依旧缺乏做多触发因素，市场情绪不高，预计季末债市难有破局动力。

“（10年活跃券收益率）下了1.5bp，标普这个没啥影响，上次穆迪已经搞过了，标普也就是跟随吧。”华南一券商交易员称。

他透露，早盘10年国开债活跃券170215和国债活跃券170018成交收益率分别在4.22%和3.6275%附近。

继5月穆迪下调中国评级后，标普昨日也宣布调降中国评等。中国财政部周五迅速回应称，标普调降中国评级是一个错误的决定，是对中国经济的误读，中国仍将保持较强的经济增长韧性。

标普全球评级周四调降中国长期主权信用评级，称因强劲信贷增长提高了风险。标普将中国长期主权信用评级从“AA-”下调至“A+”，因数年来为实现政府的经济增长目标而实施的信贷刺激，令中国面临控制由此滋生的金融风险的挑战。

上海一银行交易员谈到，一方面是资金压力不断缓和，此外最近黑色系为首的商品价格跌幅较大，均对现券形成支撑，不过目前市场信心依旧不足，亦难看到走强空间。

上述券商交易员亦认为，季末乃至十九大召开前债市都难以摆脱僵持走势，“维稳期小幅震荡。”

一级市场方面，财政部上午招标发行的三个月期贴现国债，加权中标收益率3.0888%，边际中标收益率3.1776%，投标倍数1.82倍。

央行公开市场今日进行总额1,200亿元人民币的逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期200亿元，连续第三天完全对冲当日到期量。按逆回购口径计算，本周净投放4,500亿元；若考虑MLF到期，本周全口径净投放3,365亿元。

剩余期限约10年的国开债170215最新报价在4.22%/4.2150%，上日尾盘为4.2350%/4.2275%；剩余期限约10年的国债170018报价在3.64%/3.62%，上日尾盘为3.64%/3.6250%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1712早盘收报97.515元人民币，较上日结算价涨0.07%；10年期国债主力合约T1712收报95.040元，较上日结算价涨0.08%。(完) (发稿 边竞；审校 乔艳红)