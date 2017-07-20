中国债市动态：流动性继续改善现券稍暖，万达债价格止跌反弹

路透上海7月20日 - 中国银行间债市周四流动性进一步改善，与国债期货同步，主要现券收益率小幅下行。交易所上市的万达相关债券价格亦止跌反弹。交易员称，除资金的不确定性外，目前不利境内债市的因素不多。下一步可继续关注中国央行对流动性管理，以及美债收益率走向。

在没有逆回购到期情况下，央行公开市场今日继续进行了操作补充流动性。包括本周到期的395亿元中期借贷便利(MLF)，本周以来央行累计净投放已逾4,300亿元。

上海一银行交易员称，“资金有好转，(现券收益率)下去不到2个点。”

交易员透露，剩余期限近10年的国债170010最新成交在3.57%，同期限国开债170210最新成交在4.1725%，较上日尾盘下跌1-2个基点(bp)；利率互换(IRS)也有1个bp左右的下跌。

万达债方面，交易所上市的成交量居前的136143券，最新成交在94.20元，较上日涨0.70%或0.75%，成交近1亿元。

新债方面，进出口银行上午招标增发的一年、五年和10年期固息债，中标收益率分别为3.6023%、4.0748%和4.2190%，对应投标倍数5.11倍、3.95倍和4.03倍。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1709早盘收报97.790元人民币，较上日结算价涨0.12%；10年期国债主力合约T1709收报95.320元，较上日结算价涨0.20%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)