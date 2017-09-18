中国债市动态：特别国债招标施压二级，逆回购放量但资金紧势未改

路透上海9月18日 - 中国银行间债市周一现券收益率整体小幅上行，其中国债升幅稍大，因市场对于今日的五年期特别国债招标结果预期偏谨慎，国债期货也因此震荡回调。此外央行逆回购操作继续放量，在对冲MLF（中期借贷便利）到期后净投放也保持相当力度，但资金紧势仍未见缓和。

交易员并指出，因缴税、季末MPA（宏观审慎评估）考核以及国庆长假备付需求等叠加影响，资金面本周仍面临不小压力，债市料暂时走强动力不足，或维持偏弱整理。

“今天国债上得多，尤其是五年，因为特别国债（今日招标），现在五年的（国债收益率）比10年都高一点了。”上海一银行交易员称。

业内人士稍早透露，中国财政部上午招标发行的五年期特别国债中标利率3.59%，边际中标利率为3.63%，投标倍数1.85倍。

剩余期限约五年的国债170014报价在3.6350%/3.61%，上日尾盘为3.6050%/3.5850%。剩余期限约10年的国债170018报价在3.62%/3.60%，上日尾盘为3.6025%/3.59%。

华中一银行交易员表示，特别国债的招标情况明显不如此前同期限的记账式国债，整体参与热情不高，很多交易盘都没有参与，主要还是以配置户以及套利需求为主，“主要是交易盘对这个债的流动性持各种怀疑态度。”

上述上海的银行交易员并谈到，早盘公开市场操作消息出来后，一度对市场情绪有所提振，但因为资金并没有随之改善，持续性相当有限。

他认为，虽然经济走弱一定程度利好后市，但十九大召开前政策可能处于真空期，目前阶段债市依然缺乏突破契机，近期还是看震荡为主，不过从四季度来看应该会有一定的机会。

中国央行公开市场今日进行了总额3,000亿元人民币的逆回购操作，创近两个月单日新高，其中七天期2,800亿元，28天期200亿元。按逆回购口径计算，今日净投放3,000亿元；不过若考虑1,135亿元MLF到期，全口径计算单日净投放1,865亿元。

剩余期限约10年的国开债170215最新报价在4.2150%/4.21%，上日尾盘为4.2075%/4.20%。

国债期货方面，亦是五年品种走势更弱，中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1712早盘收报97.570元人民币，较上日结算价跌0.12%；10年期国债主力合约T1712收报95.255元，较上日结算价跌0.10%。(完) (发稿 边竞；审校 曾祥进)