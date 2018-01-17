中国债市动态：现券偏弱窄幅震荡，惟五年国债招标需求向好

路透上海1月17日 - 中国债市周三早盘国债期货窄幅波动，现券收益率震荡略升。交易员表示，缴税周期资金面紧平衡不改，金融监管担忧笼罩下，债市预期仍难乐观，现券弱势中继续窄幅盘整；惟五年国债招标结果走低，投标倍数亦显示需求尚可。

业内人士稍早透露，财政部上午招标发行的五年期固息国债中标利率为3.81%，低于此前市场预测均值3.84%；边际中标利率为3.86%，投标倍数3.39倍。

“全市场都很悲观，配置户基本绝迹了，大家都担心监管，收益率也动得不多，”上海一券商交易员称，后续监管还将陆续落地，很多银行的业务也在全面收缩。

据交易员透露，10年国开债170215最新成交在5.06%，上日尾盘在5.0525%；10年国债170025成交则在3.95%，上日尾盘3.955%。

下一步中国银行业将如何防范化解金融风险，银监会主席郭树清最新表示，需要着力降低企业负债率，抑制居民部门杠杆率；严格规范交叉金融产品，继续拆解影子银行；并继续遏制房地产泡沫化倾向，主动配合地方政府整顿隐性债务。

此外，华北一银行参与投标交易员表示，今日五年国债招标有不少城商行在积极参与，不过结果出来后二级暂时也动静不大。

自上周四起，央行在公开市场开始连续净投放。按逆回购和中期借贷便利(MLF)全口径统计，本周三天累计净投放资金已逾6,000亿元人民币。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报95.965元，较上日结算价跌0.01%；10年期国债主力合约T1803收报91.990元，较上日结算价涨0.03%。（完） (发稿 吴芳；审校 张喜良)