中国债市动态：现券再走强动力减弱，逆回购利率未上调短期利好兑现

路透上海6月15日 - 中国央行周四稍早并未跟随FED加息上调公开市场逆回购利率，银行间债市早盘现券收益率在短暂续降后反弹，最新已回至上日收盘附近，国债期货亦缩减涨幅。相对来说，利率互换(IRS)表现较为淡定。

交易员称，央行此举把前几日寄望不跟进上调利率的利好兑现，若无其他刺激，短期内现券再大幅走强的动力减弱，但收益率向上的概率也不大。

中国央行稍早进行了总额1,500亿元人民币的逆回购操作，单日净投放900亿元。七天、14天和28天品种中标利率分别持平于2.45%、2.60%和2.75%。

上海一银行交易员表示，央行今日未跟随上调逆回购利率，“情绪差不多了，(短期)利好出尽了吧，我觉得收益率短期难下。”

美联储（FED）周三升息，为三个月来第二次，并宣布将从今年开始缩减所持公债和其它证券规模，表明了对美国经济持续增长和就业市场继续增强的信心。

交易员透露，剩余期限近10年的国开债170210最新成交在4.2025%，开盘一度最低探至4.17%，上日尾盘在4.20%附近；同期限国债170010最新成交3.5375%，上日尾盘为3.53%。

新债发行方面，进出口行上午招标增发的一年、五年和10年三期固息债，中标收益率分别为4.1048%、4.2404%和4.2911%，对应投标倍数2.99倍、3.72倍和3.80倍。

金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1709早盘收报98.02元，较上日结算价涨0.1%；10年期国债主力合约T1709收报95.57元，较上日结算价涨0.04%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)