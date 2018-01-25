中国债市动态：现券分化短端稍好期货略走弱，中财办主任讲话打压情绪

路透北京1月25日 - 中国债市周四早盘现券窄幅震荡，不过长端和短端表现继续分化，短端表现稍好；国债期货低开后冲高回落。交易人士指出，中财办主任刘鹤在达沃斯的讲话给市场情绪造成打压，不过在流动性依然偏松的提振下，仍有交易盘入场。

上海一银行交易员说，“刘鹤的讲话还是有点影响的，三年（有效控制杠杆率）的时间对大家来说压力还是蛮大的，早上一来那一波走势也说明了这个，当时收益率上了2-3个bp（基点），后来又回了1-2个bp。”

他并称，机构一直在纠结去杠杆究竟去到什么程度的问题，今天有了答案，所以市场也放弃了抵抗；不过在资金面的帮助下，部分交易盘买进，现券收益率比盘初略有回落。

中央财经领导小组办公室主任刘鹤周三表示，中国将争取用三年左右时间使宏观经济杠杆率得到有效控制，中国经济基本面长期向好的态势没有改变。

上海一券商交易员则提到，定向降准今日实施已完全抵消逆回购暂停影响，市场资金仍较充裕支撑短债，“长端波动（相对）比较大，10年国开上行到5.08%开盘，中枢在5.09%上下波动。”

中国央行稍早公告称，考虑到普惠金融定向降准可吸收逆回购到期等因素的影响，为维护银行体系流动性合理稳定，今日不开展公开市场操作。据此计算，单日净回笼1,200亿元人民币。央行此前预计2018年初降准落地将释放长期流动性3,000亿元左右。

北京一银行交易员亦表示，流动性配合下短端仍延续了近期偏暖态势，收益率整体较昨日尾盘略有下行。

“不过刘鹤的讲话还是有压力的，（春）节前流动性好的话市场应该还是窄幅波动；节后如果流动性恢复紧平衡，感觉（利率债）还有走弱的可能。”他说。

据交易员透露，10年国开债170215最新成交在5.0875%，上日尾盘在5.0775%；10年国债170025成交则在约3.95%，上日尾盘在约3.9475%。

一级市场方面，业内人士周四透露，中国进出口银行上午招标的一、三和五年三期固息债，中标收益率(利率)分别为4.2342%、4.8007%和4.97%，对应投标倍数3.61倍、3.42倍和3.63倍。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报95.830元，较上日结算价跌0.03%；10年期国债主力合约T1803收报91.690元，较上日结算价跌0.07%。（完） (发稿 侯向明；审校 张喜良)