中国债市动态：现券及期货延续偏暖走势，政策空窗期配合资金宽松

路透北京1月23日 - 中国债市周二早盘现券收益率稍有下行，国债期货小幅收高。交易人士表示，政策空档期配合流动性形势乐观，现券和期货均延续昨日偏暖走势；不过在严监管预期下，市场对债市未来走势依然谨慎，配置资金仍在等待入场时机。

“今天情绪也还行，昨天是钱松了估计太乐观了，今天（收益率）下的幅度没那么大了。”上海一银行交易员说，“感觉进入春节红包行情了，央妈节前把水管够，不过节后应该也没好日子。”

他并指出，日本央行稍早维持利率不变，虽对国内债市直接影响不大，不过维持了偏暖的市场情绪，“因为日本低息环境供应全球流动性，他利息起来了，全球影响都挺大。”

日本央行周二维持货币政策不变，对通胀预期发表了略微更加乐观的看法，凸显出其坚信日本经济正缓慢但稳步迈向遥远的2%物价目标。

华南一银行交易员称，“资管新规接近落地，我感觉不会有什么实质性的让步，看官媒最近发言的态度，应该没什么好商量的，所以配置户对后市还不是很乐观，还在等。”

北京一基金交易员亦表示，今日虽然债市在资金配合下延续向好走势，不过在程度上不及昨日，“所以大家总体上还是比较谨慎，有点获利就止盈了。”

据交易员透露，10年国开债170215最新成交在5.08%左右，上日尾盘在5.0850%；10年国债170025成交则在3.9475%，上日尾盘在约3.95%。

中国央行公开市场今日进行总额1,700亿元人民币逆回购操作，完全对冲当日到期量，结束此前连续八日净投放；其中七天期800亿元，14天期800亿元，63天期100亿元。

一级市场方面，中国国家开发银行上午招标的一年期新发债中标利率4.14%，低于此前4.18%的预测均值；同时招标的三年期增发债中标收益率4.7655%，此前预测均值为4.75%。两期债投标倍数为3.77倍和2.93倍。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报95.855元，较上日结算价涨0.08%；10年期国债主力合约T1803收报91.825元，较上日结算价涨0.07%。 （完） (发稿 侯向明；审校 张喜良)