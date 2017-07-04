中国债市动态：现券弱势调整态势不改，国开行债券通债短端需求好于长端

路透上海7月5日 - 中国银行间债市周二现券收益率继续小幅调整，不过月初资金宽松利率互换微幅下行。交易员表示，后期资金预期仍谨慎，叠加经济基本面改善及政策降杠杆忧虑等因素继续施压，现券延续弱势震荡格局；惟国开行债券通新债今日短端需求仍延续向好，但长端则略逊。

“收益率都上了呗，1个点上下，IRS倒是下了些，”上海一银行交易员表示，国开行债券通新债今日长短债需求也出现分化，短债中标结果和倍数均显示买盘好于长债，不过二级仍旧完全未受影响。

国开行上午招标发行的一年、三年和10年三期债券通固息债，中标利(收益)率分别为3.53%、3.9495%和4.2082%，此前三期债预测均值为3.67%、3.97%和4.15%；三期债投标倍数为7.32倍、6.87倍和3.66倍。

“支持债券通的因素仍在，但是市场预期不好，所以也就是买买短债咯，这样可以降低风险嘛。”北京一券商交易员表示。

对于后市，上海一私募基金交易员表示，债券通火热过后，预计境外机构主要需求还是集中在利率债，而增量资金对债市走势的影响也暂时有限；对于债市整体而言，下半年资金面预计延续不紧不松的状态，而且美联储维持加息的节奏亦不变，对现券走势仍维持谨慎偏空的态度。

剩余期限近10年的国开债170210最新报价在4.2325%/4.2300%，上日尾盘在4.2250%/4.2150%；同期限国债170010最新报价在3.6100/3.6000%，上日尾盘3.6200%/3.6000%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1709早盘收报97.80元，较上日结算价下跌0.03%；10年期国债主力合约T1709收报94.985元，较上日结算价持平。(完) (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)