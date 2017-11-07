中国债市动态：现券弱势震荡期货临近中午跌幅扩大，监管隐忧犹存

路透北京11月7日 - 中国银行间债市周二早盘现券延续弱势震荡，国债期货临近中午跌幅扩大。交易员称，市场弱势依旧，国债期货延续上日尾盘暖势顺势高开后，便一路震荡下跌，国开行新债招标亦欠佳；宏观数据发布在即，而监管机构人事和政策隐忧亦在，现券无明确方向可言。

华北一券商交易员说，“今天10年国开（债收益率）上了1bp（基点）左右，国债上了不到半个bp吧，上的并不多，不过还是情绪太弱，现在都不知道市场担忧什么了，看不出明确的方向，我自己偏空点。”

他并称，央行行长周小川近日针对监管的讲话比较严厉，虽说下任行长人选还未知，但大思路不会变，紧密跟随中央去杠杆。

中国央行行长周小川最新撰文罕见措辞严厉描述金融风险，并从宏观全局角度阐释守住不发生系统性金融风险底线的监管路径，以国务院金融稳定发展委员会为主导，并构建货币政策和宏观审慎政策“双支柱”调控框架已逐渐清晰。

华东一银行交易员表示，感觉目前主要担心的就是监管了，经济基本面没那么弱基本上都肯定了，就是监管的靴子还没落地。

剩余期限约10年的国开债170215券最新报价在4.5275%/4.52%，上日尾盘为4.4925%/4.4850%；剩余期限近10年的国债170018券最新报价为3.89%/3.8753%，上日交易日尾盘为3.8650%/3.8550%。

上海一银行交易员表示，国债期货小幅高开或源于昨日尾盘上拉以及今日公开市场续作大部分到期逆回购，但整体情绪一般，随后期货回落，低迷气氛亦传导至一级市场。

“今天国开招的倍数太差了，10年1.7倍多，这是差点要命的节奏呀，早上各家销售就一直在问，当时估计的就不会太好。”他并称，“10年国开215又到4.52%了，上周大跌高点是4.53%，快全吐回去了，明天还有国债续发，后天还有CPI，这周都不好过。”

中国国家开发银行上午招标发行的1-10年五期固息债中，10年期品种中标收益率4.4658%，此前市场预测均值为4.46%，其投标倍数仅为1.76倍。

中国本周开始将陆续发布10月经济数据，本周四将有居民消费价格指数（CPI）和工业生产者价格指数（PPI）出炉。路透综合40余家机构预测中值结果显示，10月国庆期间旅游餐饮及娱乐等消费较旺可能带动当月非食品价格回升，CPI同比涨幅料略反弹至1.8%。

中国央行公开市场今日进行总额1,800亿元人民币逆回购操作，其中七天期800亿元，14天期400亿元，63天期600亿元。据此计算，单日将净回笼800亿元。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1712早盘收报95.985元，较上日结算价跌0.12%；10年期国债主力合约T1712收报92.765元，较上日结算价跌0.26%。(完) (发稿 侯向明；审校 张喜良)