中国债市动态：现券持稳期货弱势不改，静待关键数据出炉

路透北京10月11日 - 中国银行间债市周三早盘现券持稳，国债期货继续走弱。交易员称，资金面好转但关键经济数据公布前市场心态谨慎，机构多在观望以待基本面情况能够带来指引；不过鉴于央行在竭力维持政策中性的基调，以及重要会议前的维稳操作，短期现券行情难期。

华东一银行交易员称，“资金面好点了，不过现券对这个反应一般，估计觉得没啥指望了吧，松也只是暂时的，不会更松了，而且各种时点时不时还要收紧下。”

华南一银行交易员亦表示，现券早盘表现平稳，收益率变动不大，但国债期货延续了近期一直弱于现货的态势。

“先观望观望，看看CPI怎么样吧，也就这个和PPI还有点看头，感觉M2和社融都已经没什么刺激性了，预期都蛮多的。”他说。

该交易员并表示，今日国债一级招标结果虽较为一般，但比预想的稍好；现券近期仍无方向性机会，“19大”前市场仍会维持震荡主基调。

中国财政部上午招标续发的一年期固息国债，加权中标收益率3.4889%，明显高于此前3.44%的预测均值；同时招标的10年期品种，加权中标收益率3.6267%，接近此前3.62%的预测均值。上述两期债边际中标收益率分别为3.5348%和3.6547%，投标倍数为2.13倍和3.61倍。

中国央行公开市场今日进行总额200亿元人民币的逆回购操作，仍为七天期品种。据此计算，公开市场连续第二日操作量完全对冲到期量。

2017年第10期汤森路透中国固定收益市场展望调查预期，中国央行10月仍将维持基准利率和准备金率不变。9月30日央行宣布了针对普惠金融的定向降准政策，但只是对此前政策标准的重新定义，其释放的流动性远不能与一次全面降准相提并论，而且从央行随后谨慎的解读来看，政策松动仍难期。

剩余期限约10年的国开债170215券最新报价在4.2275%/4.2210%，上日尾盘为4.2250%/4.2225%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1712早盘收报97.385元人民币，较上日结算价跌0.08%；10年期国债主力合约T1712收报94.835元，较上日结算价跌0.12%。 (完) (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)