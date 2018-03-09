中国债市动态：现券持稳期货略走高，通胀超预期施压但商品大跌提振避险

路透北京3月9日 - 中国银行间债市周五主要现券收益率震荡持稳，国债期货早盘则在下探后反弹收高。交易员称，在超预期的中国2月通胀数据出炉后，国债期货跳水，现券收益率反弹；但随着黑色大宗商品期货大跌以及流动性形势依然乐观，期货收复失地，国开行10年活跃券收益率小跌，国债10年则表现稍弱。

“金融数据在预期内，后面的行长（发布会）也没什么太意外，就是2.9%（CPI升幅）吓一跳，期货立马跳水了，收益率也上了点。”华北一券商交易员说，“不过还是钱多呀，而且黑色大跌，早盘收盘期货就回来了，就是国债现货略微弱点。”

中国国家统计局周五公布，2月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.9%，高于路透调查预估中值2.5%，并创2013年11月以来最大单月涨幅。

交易员透露，剩余期限近10年的国开债170215最新成交在4.8775%，上日尾盘为约4.88%；10年期国债新活跃券180004最新成交在约3.84%，上日尾盘为3.8250%。

上海一银行交易员称，”其实我觉得市场本身韧性还是挺强的，流动性改善一直最近的主要逻辑，感觉相对于CPI也好，信贷也好，这个（资金宽松）对市场影响可能更强一点。”

他并表示，2月CPI增速虽超预期，但大宗商品期货近期其实一直在跌，动力煤这种关键资产的总的趋势还是向下，部分抵消通胀再起的忧虑。

郑州商品期货交易所动力煤主力合约1805自今年1月底触及每吨679.8元高点后便一路向下，早盘收报620.0元，下跌0.32%。上海螺纹钢一度跌逾4%，创去年11月21日来最低，该合约早盘收跌3.89%，报每吨3,703元人民币。

中国央行公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期等因素的影响，今日不开展公开市场操作。据此计算，公开市场本周将全口径（含MLF）净回笼2,400亿元人民币，单日则为净回笼400亿元。

受春节因素及非银贷款减少拖累，中国2月新增人民币贷款环比明显回落，但对实体投向的贷款仍超万亿，表明融资需求依然旺盛；同时因未贴现票据和直接融资规模增长，社会融资规模增量扭转此前连续多月同比减少趋势，而随着回表资金的回流，M2同比增速继续走高。

中国十三届全国人大一次会议新闻中心周五举行记者会，邀请中国人民银行行长周小川，副行长易纲，副行长、国家外汇管理局局长潘功胜就”金融改革与发展”相关问题回答中外记者提问。发布会要点摘录请点击：

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1806早盘收报96.545元人民币，较上日结算价涨0.03%；10年期国债主力合约T1806收报92.960元，较上日结算价涨0.05%。(完) (发稿 侯向明； 审校 林高丽)