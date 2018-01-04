中国债市动态：现券收益率上行期货下探后略回升，交易新规冲击情绪

路透北京1月4日 - 中国银行间债市周四现券收益率上行，国债期货低开下探后略有回升，但早盘仍收低。交易员指出，监管层推出债市交易新规的消息冲击盘面，现券收益率开盘明显上行，国债期货低开后亦快速回落。

他们并称，虽然临近中午市场略有缓和，期货亦小幅回升，但整体弱势未改；未来监管政策趋严仍是大方向，同时流动性紧平衡预期下，债市短期回暖无望。

北京一基金交易员说，“债市新规开盘那会儿影响还是很大的，215（10年国开活跃券）从4.885%直接到了4.945%，期货那会儿也跌了2毛多，快中午的时候期货拉回来一点，但还是很弱的。”

他并认为，债市交易新规对城商行和农商行等较小机构冲击较大，此外今年同业存单发行亦被加以限制，同业业务收缩，流动性预期谨慎，市场仍面临压力。

中国金融监管部门正着力建立完善债券市场审慎监管框架。三位消息人士周四对路透透露，中国推出规范债券交易新规，要求市场参与者严格遵守有关流动性、杠杆率等风险监管指标要求，并合理控制债券交易杠杆比率。

交易员透露，剩余期限近10年的国开170215券最新成交在4.93%左右，上一交易日尾盘报约4.8850%；同期限国债170025券最新成交在约3.93%，上日尾盘在3.91%。

华南一银行交易员亦称，“一早情绪影响很大，后面还是有点缓和，长期看影响我觉得很大，特别是中小机构，降杠杆，规范业务，还有同业存单额度问题，后期资金面还是紧。”

北京一银行交易员表示，严监管措施逐步落地，监管政策趋紧的大方向下，同业业务规模收缩已成定局，“（债市）需求端少了，地方债金融债之类的供给还那么多，还是不看好。”

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报96.225元人民币，较上日结算价跌0.07%；10年期国债主力合约T1803收报92.470元，较上日结算价跌0.15%。（完） (发稿 侯向明；审校 张喜良)