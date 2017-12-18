中国债市动态：现券收益率先下后回稳，年底渐近走强动力不足

路透上海12月18日 - 中国银行间债市周一现券收益率先下后回稳，中金所国债期货小幅冲高后亦收窄涨幅。周末消息面偏淡，而周初除中央经济工作会议正进行中，也看不到明显影响因素，而随着年底渐行渐近，机构交易意愿趋弱，若无新增利空利多消息，债市维持窄幅波动的概率较大。

“除了中央经济工作会议没什么消息，而且现在也不太会看到政策基调有大幅转变，年底前估计就这样了，”上海一银行交易员称。

新华社周一报导，中国中央经济工作会议于今日召开，本次会议将回顾2017年中国经济表现，并为2018年作出规划。而根据往年惯例，中央经济工作会议会期一般为三天。

上述交易员并谈到，尽管近期在央行持续投放下，资金面尚未出现太大压力，但跨年及随后的跨春节对资金面预期的压制犹在，特别是在明年初新标准下的定向降准实施后，公开市场投放的跨年逆回购仍有很大可能到期不续。在目前短券收益率高位运行的情况下，长债收益率的也难有向下空间。

交易员透露，10年国开债活跃券170215最新成交在4.7825%，上日尾盘在4.7875%。10年国债170025临近中午尚无成交，最新报价为3.89%/3.87%，上日尾盘成交在3.8850%。

上海另一银行交易员谈到，在资管新规没有进一步消息前，其不确定性一直存在，而且监管去杠杆风向未变，银行负债端压力也看不到实质缓和的空间，在主要矛盾未化解前债市仍难有持续走强动力。

中国央行公开市场今日进行了总额3,000亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,200亿元，14天期1,100亿元，28天期700亿元。据此计算，单日逆回购口径净投放2,600亿元，全口径（考虑MLF）则为净投放730亿元。

截至今日，10月底以来央行已通过14天期、28天期、2个月期逆回购提供了逾1.1万亿元跨年资金。此外，央行此前并预计，12月份财政因素将净供给流动性超过1万亿元，明年初普惠金融降准措施落地将释放长期流动性3,000亿元左右。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报96.490元，较上日结算价上涨0.07%；10年期国债期货主力合约T1803收报92.990元，较上日结算价上涨0.11%。(完) (发稿 边竞； 审校 吴云凌)