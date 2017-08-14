中国债市动态：现券收益率先涨后跌，经济数据走弱刺激交投情绪转强

路透上海8月14日 - 中国银行间债市周一现券收益率开盘一度小幅走高，低于预期的7月宏观数据出炉后，期现货应声转强，收益率回落。交易员表示，数据印证基本面趋缓，利多债券，但市场走暖幅度短期料仍将受到紧平衡的资金面及金融监管推进制约。

上海一券商交易员称，10年国开、国债等活跃券收益率开盘一度涨约1个bp，经济数据发布后下跌，较上周五尾盘跌幅在2个bp左右。

“从央行报告来看监管还是会继续严的，短期货币政策也还不会松；但经济往后还是看不到强的增长点，7月数据已经开始露出走弱的迹象。基本面毕竟是影响市场趋势的主线，个人感觉(债市)中期可以看偏乐观一点吧，”他表示。

中国国家统计局周一公布，7月规模以上工业增加值同比增长6.4%，社会消费品零售总额同比增10.4%，均低于路透调查预估中值的7.2%和10.8%。1-7月固定资产投资同比增长8.3%，亦低于路透调查中值8.6%。

中国人民银行周五晚间发布2017年第二季货币政策执行报告指出，下一步将继续实施稳健中性的货币政策，削峰填谷维护流动性基本稳定。

报告并提出，明年一季度评估时起，将资产规模5,000亿元人民币以上的银行发行的一年以内同业存单纳入MPA（宏观审慎评估体系）同业负债占比指标进行考核；在资产管理业务领域，要建立有效的资产管理业务监管制度，逐步消除套利空间。

剩余期限近10年的国开债170210券最新报价在4.2575%/4.2550%，上日尾盘为4.27%/4.2675%；剩余期限近10年的国债170010券最新报价在3.6150%/3.61%，上日尾盘亦为3.6325%/3.6250%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1712收报97.585元，较上日结算价涨0.11%；10年期国债主力合约T1712收报94.880元，较上日结算价涨0.22%。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)