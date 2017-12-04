中国债市动态：现券收益率冲高后回稳，暂维持整理待经济数据发布

路透上海12月4日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率冲高后回稳，中金所国债期货也明显收窄跌幅。周末消息面淡静，而备受关注的资管新规细则如何落地仍无明确消息，预计债市暂维持整理，待本周开始陆续发布的最新经济数据给出更多指引。

“（国开10年活跃券）170215先上了3个bp（基点），现在又回来了，不过幅度还好，目前看还是震荡吧。”上海一银行交易员称。

交易员透露，国开行10年活跃券170215最新成交收益率在4.8025%，上日尾盘为4.80%；同期限国债170018成交在3.9150%，上日尾盘为3.91%。

上述银行交易员谈到，今日现券总体表现稍强于期货，截至目前国开行尚无本周发债公告，若10年国开债连续第二周停发，对缓解二级的做空压力效果还是较为明显的。

华南一券商交易员认为，尽管现券短期调整压力已释放的较为充分，但目前也看不到支持做多的理由，收益率继续向下的动力仍不足，“感觉形势还很复杂，下不动啊。”

中国央行周一公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期等因素的影响，今日不开展公开市场操作。此亦为连续第二日暂停操作；据此计算，单日净回笼900亿元人民币。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报96.525元，较上日结算价跌0.02%；10年期国债期货主力合约T1803收报92.915元，较上日结算价跌0.09%。(完) (发稿 边竞；审校 杨淑祯)