中国债市动态：现券收益率变动有限，月末资金仍紧压制交投情绪

路透上海7月28日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率变化有限。交易员指出，月末资金面改善不大，债市无方向震荡仍在持续，机构交投动力不足，继续观望经济数据及特别国债的续做消息等。

北京一险资交易员称，早上现券成交清淡，收益率基本没动；资金也还是紧，短券也下不去。

“还是谨慎，下个月看看资金能不能好些吧；而且8月份特别国债目前还没说法，即使想买的话，也等到不确定性消除再说，”她说。

中国大型投行--中金公司发布报告指出，今年将有近7,000亿元人民币的特别国债陆续到期，大概率仍要续作，关键在于续作方式，特别是央行通过农业银行定向认购的6,000亿元将于8月底到期，该部分通过何种模式续做，对市场影响可能存在不确定性。

中国央行公开市场本周继续护航月末流动性，按全口径统计（考虑MLF）全周净投放1,415亿元，已连续三周净投放。而回顾7月公开市场操作过程，央行“削峰填谷”思路仍十分清晰，货币政策基调依旧稳字当头。

北京一基金交易员提到，近两个月来信用债表现突出，但随着收益率连续下行、供给不断上量，后续收益率亦可能面临反弹压力。从二级来看，流动性稍差、久期长、估值波动大的永续中票品种就首当其冲，卖盘明显有所增多。

中国国家统计局将于下周一(31日)公布7月官方制造业采购经理人指数(PMI)。路透综合26家分析机构的预估中值显示，7月官方PMI预计微降至51.6，略低于上月的51.7，表明尽管大的政策环境仍偏紧，但经济增长依然强劲。

剩余期限近10年的国开债170210券最新报价在4.20%/4.1960%，上日尾盘为4.20%/4.1925%；剩余期限近10年的国债170010券最新报价在3.60%/3.5950%，上日尾盘为3.6050%/3.5975%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1709早盘收报97.525元，较上日结算价下跌0.02%；10年期国债主力合约T1709收报95.045元，较上日结算价上涨0.05%。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)