中国债市动态：现券收益率大涨，美联储升息落地前谨慎预期继续发酵

路透上海12月11日 - 中国银行间市场周一早盘现券收益率及IRS(利率互换)均明显上行，10年国开活跃券收益率重回4.80%上方，较上日尾盘涨幅达到6个bp；国债期货亦低开低走，10年主力合约跌逾0.3%。

交易员称，周末公布的通胀数据低于预期但几无提振，市场仍担忧中国央行本周或跟进美联储上调政策利率；公开市场今日小幅投放而资金面出现收敛势头，也令债市情绪承压。

“不知道(中国央行)会不会‘加息’，但市场这么担忧，还是小心点好啊，”上海一银行交易员称。

交易员透露，国开行10年活跃券170215最新成交收益率在4.83%附近，上日尾盘为4.77%。10年国债170025券成交在3.9375%，上日尾盘3.91%。

中国国家统计局周六公布的11月CPI和PPI同比涨幅双双低于预期，其明显回落的走势，以及创出四个月新低的PPI升幅，让市场对前期因环保限产等诸多因素推升的物价上涨担忧暂时解除，并预计12月CPI涨幅保持平稳，PPI则回落会更明显。

本周全球多家央行举行政策会议，美联储将于周三公布利率决议，是预计将会升息的唯一一家主要央行，英国央行与欧洲央行料将维持利率不变。

中国央行上周三开展中期借贷便利(MLF)续作，但规模仅等额对冲当日MLF到期，九个月来首次打破单次续作全月到期MLF的惯例，央行主管媒体称12月将分两次续作到期MLF；市场密切关注其第二次操作时的利率定位。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报96.200元，较上日结算价跌0.16%；10年期国债期货主力合约T1803收报92.410元，较上日结算价跌0.33%。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)