中国债市动态：现券收益率微幅上行，一级平稳国开债招标不脱预期

路透上海7月25日 - 中国央行公开市场周二未延续单日净投放，周二早盘银行间债市现券收益率小幅上行，随后出炉的一级国开债投标结果平稳则助缓二级情绪。交易员称，债市短期仍缺交投方向，继续观望资金面变化。

“今天一二级情绪有点分化，”华南一银行交易员称，资金面仍旧偏紧，二级收益率早盘上行约1bp；不过一级投标热情不错，结果出来后，收益率也回落一些。

中国国家开发银行周二上午招标增发的一年、五年和10年期固息债，中标收益率分别为3.5506%、4.0428%和4.1492%，除一年期略低于此前的市场预测均值的3.59%外，五年和10年基本符合市场预测的4.05%和4.15%；三期债对应的投标倍数为3.21倍、3.81倍和3.36倍。

上海一基金交易员称，近期现券氛围极为清淡，“一级都投的很平，配置参与力度平稳，没有很激进的机构，市场观点也基本趋同。”

他表示，对于交易盘而言，波动下降的市场中机会有限，不过对于配置盘而言，吃票息还有些价值，“他们就慢慢买”。

中国央行公开市场周二进行总额1,400亿元人民币的逆回购操作，其中七天期1,000亿元，14天期400亿，中标利率持平。据此计算，单日投放量完全对冲到期量。

中国中共中央政治局周一召开会议指出，要保持政策连续性和稳定性，实施好积极的财政政策和稳健的货币政策；要深入扎实整治金融乱象，加强金融监管协调，并积极稳妥化解累积的地方政府债务风险，有效规范地方政府举债融资，坚决遏制隐性债务增量。

剩余期限近10年的国开债170210券最新报价在4.19%/4.1875%，上日尾盘为4.1850%/4.1790%；剩余期限近10年的国债170010券最新报价在3.59%/3.5750%，上日尾盘为3.58%/3.57%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1709早盘收报97.675元，较上日结算价下跌0.08%；10年期国债主力合约T1709收报95.155元，较上日结算价下跌0.15%。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)