中国债市动态：现券收益率持稳，春节假期前成交寥寥

路透上海2月14日 - 中国春节长假前最后一个交易日，银行间债市周三早盘进一步转淡，现券成交寥寥。昨日MLF操作后跨春节资金面宽松，央行稍早停做逆回购也符合预期，长端方面10年国开债收益率继续持稳。

“成交还有的，但也不会大动了，我们就不做交易了，”上海一银行交易员称。

交易员透露，二级最活跃的10年国开债170215早间仅有八笔成交，成交在4.99%，持平上日尾盘；其他品种个券成交也是零零散散，以短券为主，信用债方面为剩余期限几十天的超短期CD(同业存单)。

中国央行周三公告，目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日不开展公开市场操作。

周二央行开展了3,930亿元一年期MLF操作，利率持平于3.25%，春节后1月22日有2,435亿元MLF顺延到期。央行公告称，考虑到春节后第一个工作日银行体系流动性将受到税期、MLF到期、临时准备金动用（CRA）部分到期和法定存款准备金缴存等因素影响，加强预调微调。

美国长期公债收益率周二下滑，交投淡静，呈区间波动，因投资人为周三美国通胀报告作准备，数据可能为美联储未来升息步幅提供更多线索。

今年春节假期为2月15日至2月21日。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1806早盘收报96.035元人民币，较上日结算价下跌0.05%；10年期国债主力合约T1806收报91.950元，较上日结算价下跌0.10%。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)