中国债市动态：现券收益率短端下长端稳，险资投资新规略显利空

路透北京1月5日 - 中国银行间债市周五现券短端收益率继续下行，长端则持平上日尾盘，国债期货小幅高开后窄幅震荡。交易员称，资金持续宽松持续推低短端收益率，而长端则仍因监管和基本面担忧而小幅波动；临近中午保监会投资新规略显利空，国开10年活跃券小幅回升，不过仍未超过早盘高点。

上海一银行交易员说，“还是短的热长的冷，一年以内的短债比去年底下了有50多个bp（基点）了，基本年后每天都是下10来个点，资金太松了嘛，基金都在买...长端还是不死不活，新规落地年，预期不好。”

华南一银行交易员亦表示，近日长端因为监管和通胀等担忧，表现不温不火，“中午这会保监会又出来搞了点事情，不过215（国开10年活跃券）目前也不过4.935%，还没到早上高点4.945%。”

中国保监会近日印发关于保险资金设立股权投资计划有关事项的通知，对保险资管机构股权投资计划业务进行规范，以防范险资以通道、嵌套、名股实债等方式开展股权投资计划业务，避免变相违规增加地方政府债务规模，避免增加实体企业融资成本；通知自发布之日起实施。

中国央行周五公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收金融机构缴存法定存款准备金等因素的影响，今日不开展公开市场操作。这是央行连续第十日暂停操作；据此计算，公开市场本周净回笼5,100亿元，单日则既无投放也无回笼。

交易员透露，剩余期限近10年的国开170215券最新成交在4.9350%，上一交易日尾盘亦报约4.9350%；同期限国债170025券最新成交在约3.92%，上日尾盘在3.93%。

北京一基金交易员称，短期来看市场对昨日央行债券交易新规的反应有所缓和，不过在严监管政策不断落地的背景下，原油等大宗商品涨价带来的通胀担忧亦再度浮现。

“通胀这个事（预期）其实一直在，而且新年一来就各种新规落地，至少两会（中国人大和政协会议）前别期待有什么做多行情。”他说。

一级市场方面，中国进出口银行上午招标的一年、三年和五年三期债，中标利率(收益率)分别为4.20%、4.6898%和4.8566%，对应投标倍数依次为3.72倍、2.66倍和2.79倍。

财政部上午招标的三个月期贴现国债加权中标收益率为3.2966%，边际中标收益率3.3733%，投标倍数3.45倍。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报96.245元人民币，较上日结算价涨0.01%；10年期国债主力合约T1803收报92.475元，较上日结算价涨0.01%。（完） (发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)