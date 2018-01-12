中国债市动态：现券收益率稳中略降，央行逆回购放量稳定情绪

路透上海1月12日 - 隔夜美债收益率回落明显，中国银行间债市周五情绪进一步平复，早盘现券收益率略有下行。税期资金面承压显现，但央行逆回购放量亦助稳预期，不过市场情绪总体仍偏谨慎，收益率跌幅有限，继续关注央行接下来的对冲动作及经济金融数据情况等。

“资金面开始进入紧平衡状态了，央行还会用多种政策工具呵护，大幅收紧不太会，不过还是要谨慎点吧，”北京一基金交易员称。

10年国开债170215成交稳定在5.0150%，上日尾盘5.02%。10年国债170025成交收益率渐回落至3.94%，上日尾盘3.95%。

中国央行周五公告称，为对冲税期、央行逆回购到期等因素的影响，维护银行体系流动性合理稳定，今日开展2,700亿元逆回购操作。据此计算，本周公开市场净投放400亿元，周五单日净投放1,800亿元。此外，下周一(15日)将有1,825亿元MLF(中期借贷便利)到期。

受中国质疑有关中国政府官员建议放缓或暂停购买美债的报导影响，周四美国公债收益率下跌，指标10年期公债收益率报2.53%，周三曾升至去年3月15日来最高2.597%。

中国央行料于近期公布2017年12月金融数据，路透综合35家机构预测中值显示，当月新增人民币贷款料为10,000亿元人民币，环比下降约千亿。考虑到个人按揭贷款保持刚性及资管新规征求意见稿发布后将促进非标资产加速回表，年末新增贷款继续维持高位。

上海一银行交易员认为，受年末额度及考核限制，12月新增信贷有偏低的可能，但市场也普遍认为今年年初贷款有冲高概率，预计金融数据即使走弱，对债市的提振也可能有限。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报96.105元人民币，较上日结算价涨0.06%；10年期国债主力合约T1803收报92.200元，较上日结算价涨0.09%。（完） (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)