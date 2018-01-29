中国债市动态：现券收益率窄幅波动，非银隔夜融资受限冲击有限

路透上海1月29日 - 中国银行间债市周一波动有限，尽管有非银隔夜融资继续受限，但资金面整体承压不明显，10年活跃券收益率未进一步上冲。交易员称，去杠杆预期下市场情绪料维持谨慎，但美元弱势料提供一定支撑，春节前继续关注资金价格变化和监管政策出台情况等。

上海一基金交易员称，“早盘还算蛮稳定的，收益率没继续上了。有些银行不给非银机构出隔夜了，但资金不怎么紧，春节前总体预计不会出大问题。现在做空也是以债券借贷为主，二级抛压已经消化了很多，而且国开跟国债利差已经很大，再上的空间可能比较有限。”

他并表示，美元近期大幅走弱，也利好人民币资产，国债受到外资买盘支撑。短期债市料继续谨慎震荡，观望经济数据和监管政策落地情况，传闻资管新规可能在春节前正式出台。

中国央行周一公告，考虑到金融机构有序动用“临时准备金动用安排(CRA)”和月末财政支出可吸收央行逆回购到期、现金投放等因素的影响，为维护银行体系流动性合理稳定，今日不开展公开市场操作。据此计算，单日将净回笼1,400亿元人民币。

美元兑一篮子货币上周五继续走疲，周一亦接近三年低位。继财长努钦周三表示，美元走软将有助于美国短期贸易平衡后，美国总统特朗普上周四称 ，希望看到“强势美元”。不过，此举并没能限制市场波动性，也未能抑制美元空头。

10年国开债170215最新成交在5.0825%，上日尾盘在5.0875%；10年国债170025成交则在约3.9425%，上日尾盘在约3.94%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报95.935元人民币，较上日结算价下跌0.03%；10年期国债主力合约T1803收报91.865元，较上日结算价下跌0.04%。（完） (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)