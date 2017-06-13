中国债市动态：现券收益率续降但期货涨幅收窄，国开新债招标优于预期

路透上海6月13日 - 中国银行间债市周二早盘10年国债等收益率续降3个基点(bp)左右，因预期5月经济和金融数据可能不佳，且有寄望美联储(FED)加息后中国央行也可能按兵不动，带动情绪看多；不过国债期货涨幅较上日有所收敛，利率互换(IRS)亦波动不大，现券热情的持续性还需观望。

新债方面，受二级暖意影响，国开行上午招标的一、三和10年增发债，中标收益率均低于此前预测均值，投标倍数也都在3倍以上，显示需求不错。

对于现券近两日走暖的原因，上海一银行交易员认为，“5月M2预期较低，也有说FED(加息影响已经)兑现。反正压抑已久，期货带领小反弹。”

国家统计局将于明日(14日)召开新闻发布会，公布5月工业、消费和投资等经济数据；中国央行也将在近日公布信贷和社会融资等金融数据。路透此前调查显示，5月新增人民币贷款料回落至9,000亿元，M2增速则略微下滑至10.4%。

交易员透露，剩余期限近10年的国开债最新成交在4.235%附近，上日尾盘接近4.27%；同期限国债170010最新成交约3.5475%，上日尾盘在3.58%左右。

资金方面，在没有逆回购到期情况下，中国央行今日稍早仍进行了500亿元人民币的逆回购操作，目前市场流动性相对宽松。

本月稍早，路透调查显示，受访的18家初级交易商均预期，美联储在6月13-14日会议上，将把隔夜拆借利率目标区间调高0.25个百分点至1.00-1.25%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1709早盘收报97.89元，较上日结算价涨0.06%；10年期国债主力合约T1709收报95.46元，较上日结算价涨0.09%。上一交易日两个合约的涨幅均在0.2%以上。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)