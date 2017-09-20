中国债市动态：现券整理期货偏弱，短期压力有限因资金预期向好

路透上海9月20日 - 中国银行间债市周三早盘现券整体变化不大，中金所国债期货则表现偏弱。今日有两期国债招标，高至800亿元的发行规模仍令市场对其预期偏谨慎，二级市场观望心态因此较浓，而两期债最终发行定位也的确偏高。

交易员并指出，今日资金面虽依旧偏紧，但在公开市场未予扶助的情况下，紧张程度较上日反而略显缓和，显示季末流动性压力最大的时段或已过去，预计下周在财政集中投放后，资金料逐步转暖，债市短期压力料有限。

“今天一级800亿嘛，这个月国债发太多了，明天就应该好一些了，就看财政啥时候投放吧。”上海一银行交易员称。

北京一券商交易员表示，两期国债结果确实是一般，不过因为之前市场已对此有了预期，因此冲击也不一定很大；而且虽然目前资金面还未转松，但大家对下周的预期普遍不差，对现券季末前的表现应有支撑。

中国财政部上午续招标发行的三年期固息国债加权中标收益率3.5515%，同时招标的七年期新发国债中标利率3.69%，均高于此前市场预测均值3.53%和3.67%。

上述银行交易员亦认为，从今日现券强于期货的走势来看，也说明市场对短期走势预期不差，“已经在抢跑了，期货跌现券不跟，预期开会（十九大）前还是维稳吧。”

中国央行公开市场今日进行了总额300亿元人民币的逆回购操作，其中七天期200亿元，28天期100亿元，完全对冲当日到期量。

剩余期限约10年的国开债170215最新报价在4.2170%/4.21%，上日尾盘为4.2150%/4.20%；剩余期限约10年的国债170018报价在3.6275%/3.61%，上日尾盘为3.62%/3.61%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1712早盘收报97.515元，较上日结算价跌0.07%；10年期国债主力合约T1712收报95.075元，较上日结算价跌0.11%。 (完) (发稿 边竞；审校 张喜良)