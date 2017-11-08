中国债市动态：现券明显走弱期货震荡下跌，情绪低迷主导数据影响不大

路透北京11月8日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率明显走高，10年国开债活跃券收益率升破4.58%，10年国债收益率则升幅略小，国债期货继续震荡下行。交易员称，延续了昨日尾盘的弱势格局，市场影响因素未有明显变化，情绪低迷氛围较重，外贸数据影响有限。

他们并表示，市场情绪仍未从上周大跌中修复，且在油价上涨情况下，通胀预期又起，叠加监管忧虑挥之不去，短期现券仍将维持疲弱态势。

华北一券商交易员说，“情绪真是太弱了，看来一直没缓过劲儿来，国开又新高了，最高到了4.5825%，明天估计就破4.60%了，看看明天的CPI会不会超预期。”

据交易员透露，10年国开债活跃券170215最新成交在4.5800%，最高见到4.5825%；10年国债活跃券170018最新成交在3.9050%，最高为3.9175%。

上海一银行交易员说，“国债比金融债略好点，收益率上了不到3bp，不过上一波国债（收益率）上得比金融债惨，...刚出来的外贸数据也还好，这几天都是情绪主导了，除非是大幅超预期。”

华南一基金交易员亦认为，目前影响市场的因素并没有特别的变化，在整体预期不佳的背景下，上周市场大跌后情绪无法明显缓和。

“说短一点要看看明天的CPI怎么样，最近油价又涨了，通胀预期也会起来。长一点来看就还是监管了。”他说。

中国海关总署周三公布，以美元计价10月出口同比增长6.9%，进口同比增长17.2%，路透调查预估中值分别为7.2%和16.0%；10月贸易顺差为381.7亿美元，路透预估中值为顺差395亿美元。

中国本周开始将陆续发布10月经济数据，本周四将有居民消费价格指数（CPI）和工业生产者价格指数（PPI）出炉。路透综合40余家机构预测中值结果显示，10月国庆期间旅游餐饮及娱乐等消费较旺可能带动当月非食品价格回升，CPI同比涨幅料略反弹至1.8%。

一级市场方面，中国财政部上午招标的两年期续发国债加权中标收益率3.6693%，此前预测均值为3.63%；同时招标的五年期续发国债加权中标收益率3.8719%，市场预测均值为3.89%。

中国央行行长周小川最新撰文罕见措辞严厉描述金融风险，并从宏观全局角度阐释守住不发生系统性金融风险底线的监管路径，以国务院金融稳定发展委员会为主导，并构建货币政策和宏观审慎政策“双支柱”调控框架已逐渐清晰。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1712早盘收报95.900元人民币，较上日结算价跌0.04%；10年期国债主力合约T1712收报92.575元，较上日结算价跌0.12%。(完) (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)