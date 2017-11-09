中国债市动态：现券期货仍呈弱势波动，通胀超预期情绪依然谨慎

路透北京11月9日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小升，国债期货则弱势震荡。交易员称，受CPI涨幅超预期影响，国债期货一度迅速翻绿，但此后震荡略反弹，情绪较上日稍好但整体依然谨慎；现券则仍延续窄幅波动走势，收益率大致稳定，早盘较上日尾盘略有上行。

北京一基金交易员称，资金面趋于收敛，短端成交不多，短债收益率基本稳定；10年国开债活跃券160215在4.55%-4.56%之间窄幅波动，10年国债收益率变化亦较小，长债收益率整体较上日尾盘上行约1个基点（bp）。

上海一交易员说，“CPI是超预期了，市场也作出了反应，但今天情绪还是比昨天好点，收益率大致还算稳定...不过谨慎的地方还是预期，下周还有数据呢，如果再超预期，那估计到时情绪又完了。”

中国国家统计局稍早公布，10月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.9%，略高于路透调查预估中值的1.8%，为今年以来的次高。10月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨6.9%，持平于9月，亦高于路透调查预估中值6.6%。

后市来看，上述北京的基金交易员表示，目前多空依然分歧较大，反映在市场上亦即窄幅的震荡，基本面和监管的不明朗使得后市趋势黯淡。

“空方觉得经济短期下滑可能性不大，甚至可能转好，而且油价和大宗价格上涨，未来通胀压力不小，而且监管那块政策依然在持续落地，未来市场配置力量的变化还没有明确。”他并称，“多方认为现在位置可以，心理上的支撑较强，同时近期地产下滑或许会拖累经济。”

中金公司最新点评报告认为，总体上认为明年CPI非食品同比增速将弱于今年，整体CPI则可能略有回升，但压力不大；明年通胀压力整体可控，PPI高位回落，CPI因基数小幅抬升。两者的剪刀差会开始缩小，通胀不会对债券市场形成显著压力。

一级市场方面，中国进出口银行上午招标增发的一、三、五年固息债，中标收益率分别为4.0303%、4.4686%、4.5105%，对应投标倍数2.52倍、3.61倍、3.74倍。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1712早盘收报96.100元人民币，较上日结算价涨0.03%；10年期国债主力合约T1803收报92.915元，较上日结算价跌0.03%。 (完) (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)