中国债市动态：现券期货偏暖行情延续，流动性宽松短线交易机会显现

路透北京1月24日 - 中国债市周三早盘现券收益率延续下行走势，国债期货高开高走。交易人士表示，央行多措并举下市场流动性宽裕，偏暖情绪得以持续，交易盘入场搏差价；但鉴于前景存在监管和基本面等多重不确定性，机构整体预期仍属谨慎，配置户依然在等待买入时机。

上海一券商交易员说，“今天逆回购投放的不少，大家流动性预期比较乐观，一些交易户就进来做点差价了，不过配置户不多，所以大家对后面还是没那么放的开。”

他并表示，未来仍有大量的监管政策将会出台，而且全球央行陆续进入加息节奏，国内基本面亦持续向好，多利空压制之下，现券前景依然不明朗。

中国央行今日公告称，目前银行体系流动性总量较高，可一定程度吸收央行逆回购及MLF到期等因素的影响，今日开展2,200亿元逆回购操作。今日有逆回购1,700亿元和MLF(中期借贷便利)1,070亿元到期。上周一(15日)央行已超额续作了3,980亿元一年期MLF，较1月MLF到期总量2,895亿元高出1,085亿元。

华南一银行交易员称，“现在感觉也就是流动性驱动的行情，春节前感觉没啥问题了，不过春节后不好说，那个CRA（临时准备金动用安排）也就是一个月有效期。”

北京一基金交易员亦表示，真正配置户仍在安心降杠杆应对监管政策，目前市场仍是在一个区间内的正常波动，“等监管完事了再来谈趋势吧。”

据交易员透露，10年国开债170215最新成交在5.0650%，上日尾盘在5.0775%；10年国债170025成交则在3.9350%，上日尾盘在约3.9450%。

一级市场方面，业内人士周三透露，中国财政部上午招标的三年期新发国债中标利率3.56%，低于此前3.59%的预测均值；同时招标续发的七年期国债加权中标收益率为3.8592 %，此前预测均值为3.91%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报95.940元人民币，较上日结算价涨0.14%；10年期国债主力合约T1803收报91.905元，较上日结算价涨0.17%。（完） (发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)